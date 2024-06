Här är de mystiska nya ägarna i Saab

Två svenska fonder på köpsidan

ANNONS

Nu har mystiken skingrats kring vilka köparna är rapporterar Di.

En av posterna har förvärvats av svenska tredje AP-fonden. Pensionsfonden har köpt drygt 1,8 miljoner Saab-aktier, för nära en halv miljard kronor.

Köpare nummer två är också den svensk. Det handlar om Nordeas Småbolagsfond Sverige som är en helt ny Saab-ägare med nära en halv miljon aktier.

Men det har också gjorts köp av två mer okända spelare.

“Det har gjorts två stora ökningar i anonyma aktieinnehav som förvaltas av banker, så kallade custodians, vilka ligger under State Street Bank and Trust respektive Brown Brothers Harriman & Co. Det handlar om påfyllningar på drygt 4,5 respektive 2,1 miljoner aktier”, skriver Placera med hänvisning till Di.

Läs mer:

Saab börsfaller på missad Ukraina-leverans. Dagens PS

Förvaltarens fyrtal i försvarsaktier. Dagens PS

ANNONS