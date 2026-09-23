Svenska sparare kan bli förlorare i finska försvarskrisen

Omsättningen ökade

Det intressanta är att Summa Defences kris inte beror på fallande omsättning. Under första halvåret 2026 ökade omsättningen med 38 procent till drygt 59 miljoner euro.

Problemet har alltså varit att den snabba expansionen kräver rörelsekapital. Material och löner måste betalas innan kunderna betalar sina fakturor. Till detta kommer förlustbringande verksamheter och en tung finansieringsstruktur. SalkunRakentaja konstaterade redan i juli att brygglånet bara väntades täcka likviditetsbehovet i tre till fem månader.

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I september 2025 meddelade Summa Defence att bolaget skulle undersöka möjligheten att flytta aktien till huvudlistorna på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm under 2026.

Bolaget började också förbereda en övergång från finska redovisningsregler till IFRS och förstärkte organisationen med nya rekryteringar. Styrelsen inrättade dessutom särskilda utskott för revision och risk samt nominering och ersättningar.

Ville stärka koncernen

Dåvarande vd Jussi Holopainen beskrev hösten 2025 hur bolaget arbetade målmedvetet med att bygga och förstärka koncernen inför framtiden.

Planen var tydlig där Summa Defence skulle växa både organiskt och genom företagsförvärv och dra nytta av Europas kraftigt ökade efterfrågan på försvars- och säkerhetsteknik.

Verkligheten blev en annan

Ett år senare ser situationen helt annorlunda ut.

Planerna på att flytta aktien från First North till huvudlistorna i Stockholm och Helsingfors har skjutits upp. Även den planerade övergången till IFRS-redovisning har senarelagts. Holopainen har lämnat vd-posten och ersatts av Robert Blumberg. Den nya ledningen har tvingats minska kostnaderna och se över förlustbringande verksamheter.

Och det är ungefär där bolaget nu har hamnat.

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Rörelsekapitalet var helt förbrukat

Den 14 september meddelade Summa Defence alltså att rörelsekapitalet var helt förbrukat och att bolaget inte längre kunde betala sina förfallande skulder utan omedelbar finansiering eller andra likviditetsåtgärder.

Den planerade långsiktiga finansieringslösningen hade inte kunnat genomföras som tänkt.

Nu står svenska investerare inför en dubbel risk där bolaget kan gå i konkurs om ny finansiering uteblir, medan en räddning genom det svenska Largus Holdings konvertibellån kan innebära en kraftig utspädning av befintliga aktieägare.

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