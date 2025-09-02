Dagens PS
Svenska kulturkanon: Riksbanken, Kamprad och skatt på omdebatterad lista

Ingvar Kamprad är med på den svenska kulturkanon i kategorin ekonomi.
Ingvar Kamprad är med på den svenska kulturkanon i kategorin ekonomi.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Regeringen och kulturminister Parisa Lilijestrand presenterade på tisdagen den omdebatterade statliga kulturkanon. Ekonomi hade en helt egen kategori.

Totalt tio viktiga händelser från Sveriges ekonomiska historia fick plats.

Samtliga tio märkeshändelser i svensk ekonomi enligt kulturkanon:

Dagens PS listar alla utvalda händelser från 1600-talet och framåt i regeringens kulturkanon med en kort beskrivning kring respektive punkt.

Falu koppargruva: Under 1600-talet var gruvan en av världens största kopparproducenter och kallades ibland “Sveriges skattkista”. Den bidrog starkt till Sveriges ekonomi och stormaktsställning.

Riksbanken, Sveriges riksdag: Riksbanken grundades 1668 och är världens äldsta centralbank, med ansvar för penningpolitik och finansiell stabilitet. Den står under tillsyn av Sveriges riksdag.

Storskiftet: En jordreform på 1700-talet som syftade till att slå ihop splittrade tegar till större sammanhängande åkrar. Reformen lade grunden för effektivare jordbruk.

Näringsfrihetsförordningen av Johan August Gripenstedt: Införd 1864 och avskaffade skråväsendet, vilket gav alla rätt att starta näringsverksamhet. Reformen banade väg för industrialisering och ekonomisk tillväxt.

Ingvar Kamprads sista hälsning: “Lev väl”

Smålandsposten berättar om Ingvar Kamprads sista hälsning till sina medarbetare världen över. Brevet skickades ut av IKEA på onsdagsmorgonen och Kamprad – som även skrev sitt testamente för hand.
Industrilandskapet i Norrköping av bland andra Carl Theodor Malm och Theodor Glosemeyer: Området växte fram kring Motala ström under 1800-talet och blev centrum för svensk textilindustri. Arkitekter som Malm och Glosemeyer formade fabriksbyggnader som än idag präglar stadens miljö.

Harsprånget i Lule älv, Sveriges riksdag: Här byggdes Sveriges största vattenkraftverk, beslutat av riksdagen på 1940-talet. Det kan tänkas symbolisera den stora utbyggnaden av vattenkraft i Norrland.

Folkpensionsreformen, Sveriges riksdag: Infördes 1913 och gav alla svenska medborgare en statlig grundpension. Det anses vara ett tidigt steg mot en modern välfärdsstat.

Saltsjöbadsavtalet, LO och SAF: Avtalet slöts 1938 mellan fack och arbetsgivare och markerade början på den svenska modellen. Det skapade enligt många stabilitet på arbetsmarknaden genom samförståndslösningar.

Ikea Älmhult, Ingvar Kamprad: 1958 öppnade Ingvar Kamprad det första Ikea-varuhuset i Älmhult. Härifrån växte företaget till en global möbeljätte.

Särbeskattningen av makar, Sveriges riksdag: Reformen infördes 1971 och innebar att makar beskattades var för sig. Den anses ha stärkte kvinnors ekonomiska självständighet och bidragit till ökat arbetskraftsdeltagande.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

