I Sverige heter det “vovve, villa, volvo”. I USA kallas det för den amerikanska drömmen. Nu meddelar Donald Trump att det är satt på paus.
Donald Trump: "Amerikanska drömmen är satt på paus"
Trenden i USA är glasklar. Den amerikanska drömmen blir otillgänglig för fler och fler. Trots fina utbildningar och vanliga hederliga arbeten räcker mångas pengar inte till det medelklassliv som många drömmer om.
Utsikterna för amerikanska hushåll är, trots flera år med bra tillväxt, mycket dyster. En amerikansk studie, som Fortune rapporterat om, har undersökt vilka problem hushållen står inför och det målar en dyster bild av läget.
Nu sätter presidenten ytterligare en spik i kistlocket genom att deklarera att den amerikanska drömmen är satt på paus.
Vad menar Donald Trump?
När Donald Trump liknade de stora byggbolagen vid OPEC väckte han liv i en gammal populistisk tanke: att giriga byggjättar håller bostadsmarknaden som gisslan. Enligt presidenten sitter bolagen på två miljoner tomma tomter, mark som borde användas för att “återställa den amerikanska drömmen”.
Men kritiker menar att Trump skjuter bredvid målet. Den verkliga boven, säger ekonomiprofessorn Bryan Caplan vid George Mason University till Fortune, är inte byggbolagen utan byråkratin.
“Det är bisarrt att jämföra byggbolag med OPEC. OPEC begränsar produktionen, medan amerikanska byggföretag desperat försöker bygga mer men fastnar i tillståndsprocesser,” säger han till Fortune.
Tillstånd och regler stoppar byggen
Enligt en färsk rapport från den amerikanska byggbranschorganisationen NAHB upplever två av tre småhusbyggare att det råder brist på byggbar mark. I praktiken innebär det att de fastnar i kommunala regelverk, zonrestriktioner och överklaganden som gör att varje projekt kan ta år att starta.
I städer som San Francisco krävs dussintals tillstånd innan första spadtaget får tas. Samtidigt har Texas, med betydligt friare bygglagar, lyckats skapa över en miljon nya hem det senaste decenniet.
Symbolik snarare än lösning
Donald Trump har ändå fått genomslag med sitt utspel. Att en sittande president pratar om bostadsbrist ses som ett tecken på att frågan nått den politiska kärnan. Men experterna är skeptiska till att Vita huset kan påverka lokala regler.
“Det är en glimt av hopp att han noterar bristen,” säger Caplan. “Men så länge politiker skyller på byggarna i stället för på zonlagarna, kommer inget att förändras.”
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
