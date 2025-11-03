Striden om en lurvig enhörning tas till högsta nivå

Läs mer: Nu avgörs det om Trumps tullar är olagliga

Rick Woldenberg heter mannen bakom ett företag som gör något som heter BubblePlush Yoga Ball Buddies. Enkelt beskrivet en leksak som hjälper barn att kontrollera sina känslor. Den beskrivs som en lurvig enhörning som är som en yoga boll. Det finns också varianter som är i form av en pingvin eller en valp.

Sex timmar för sent

Nu har Woldenberg och hans bolag Learning Resources fått nog, berättar Bloomberg. Nog av Donald Trumps olika tulltariffer. Han berättar att det först var tänkt att figurerna skulle produceras i Kina. Men när det stod klart att det skulle bli tullar på 145 procent för importer från Kina backade Woldenberg.

Läs mer: Ilsken leksaksfabrikant stämmer Trump (Dagens PS)

Han övervägde situationen och bestämde sig för att flytta produktionen till Indien. Bara för att kort därpå se att också indien skulle få höga tullar på 50 procent. Företaget gjorde allt för att hinna ta hem sina produkter innan de nya tullarna skulle börja gälla. Leveransen kom sex timmar för sent.

Tung straffavgift

“Vi fick betala 50 000 dollar (nästan 500 000 kronor) i straff för det. Vi har blivit som något slags ambulerande arbetare som flyttar runt och runt och får gissa vad som gäller. Och vi gissar fel”, säger Rick Woldenberg som nu tagit sitt ärende till högsta domstolen.

Redan i maj beslutade en domare i Washington DC att tullarna mot Learning Resources var olagliga. Den amerikanska regimen överklagade då domen och leksaksföretaget måste fortsätta betala tullarna, åtminstone tills nästa dom faller.

ANNONS

Nu ska högsta domstolen ta upp ärendet. Dom nio domarna ska höra argument från båda sidorna. Men också två angränsande ärenden där man protesterat mot presidentens tullar som olagliga.