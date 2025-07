Storsatsande EQT-bolaget går in Nederländerna: "Nytt kapitel"

Nu har ett viktig steg på vägen tagits som ger fotfäste på en åttonde marknad i Europa.

EQT gick in 2024

“Målet är att trippla eller fyrdubbla omsättningen under de kommande tre till fyra åren, genom en kombination av organisk tillväxt och strategiska förvärv”, berättade Aceves nytillträdda vd Claus Thorsgaard när han var Veckans börsprofil för Dagens PS tidigare i våras.

Bolaget, som Wallenbergs riskkapitalbolag EQT (börskurs EQT) gick in i stort under 2024 är ett mjukvarubolag inom bygg- och hantverksbranschen som tidigare gick under namnet Hantverksdata i Sverige.

Mål är att digitalisera byggsektorn, en av världens största branscher, och arbetsvardagen för kvalificerade byggbolag och hantverkare.

I fjol sprängde bolaget miljardvallen och EQT:s guldklimp har lyckats växa mer än 20 procent per år.