Stormens öga triggar Tuchman – börsgolvets ”Einstein”

Han var med om börskraschen 1987, IT-bubblan kring millennieskiftet, börskollapsen 2007 och den efterföljande finanskrisen 2008. Och han upplevde förstås även hur marknaden smittades under covid-pandemin.

Det är det där, ”adrenalinet, kaoset och spänningen”, som gjorde att Peter Tuchman blev fast på börsgolvet i New Yorks finanskvarter som tog sin början med ett sommarjobb vid teleprintern på New York Stock Exchange 1985, berättar han själv i The Wall Street Journal, skriver Dagens PS systertidning Realtid och berättar att det bara dröjde tre år innan han sedan fick en egen mäklarplats på börsgolvet.

Jobbade på berömda Studio 54 på 1970-talet

New York-sonen Peter Tuchman, som är 67 år i dag och föddes dagen före en julafton, är barn till två överlevare från Förintelsen.

Han läste jordbruk och internationell ekonomi men har gjort en lite udda jobbresa. Efter examen började han jobba på världskända nattklubben Studio 54, därefter drev han skivbutik innan han tog jobb för ett oljebolag i Västafrika.

Därefter återvände han hem till The Big Apple, vis av sina annorlunda meriter och hamnade på Wall Street.

