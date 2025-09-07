Dagens PS
Stormens öga triggar Tuchman – börsgolvets ”Einstein”

Tuchman
Peter Tuchman, the one and only, även känd som "Wall Streets Einstein". (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 07 sep. 2025Publicerad: 07 sep. 2025

Ikoniske mäklarveteranen Peter Tuchman fann sin plats på jorden på Wall Street, det är där Einsteins look-alike får sina kickar, berättar Realtid med WSJ som källa.

Han var med om börskraschen 1987, IT-bubblan kring millennieskiftet, börskollapsen 2007 och den efterföljande finanskrisen 2008. Och han upplevde förstås även hur marknaden smittades under covid-pandemin.

Det är det där, ”adrenalinet, kaoset och spänningen”, som gjorde att Peter Tuchman blev fast på börsgolvet i New Yorks finanskvarter som tog sin början med ett sommarjobb vid teleprintern på New York Stock Exchange 1985, berättar han själv i The Wall Street Journal, skriver Dagens PS systertidning Realtid och berättar att det bara dröjde tre år innan han sedan fick en egen mäklarplats på börsgolvet.

Jobbade på berömda Studio 54 på 1970-talet

New York-sonen Peter Tuchman, som är 67 år i dag och föddes dagen före en julafton, är barn till två överlevare från Förintelsen.

Han läste jordbruk och internationell ekonomi men har gjort en lite udda jobbresa. Efter examen började han jobba på världskända nattklubben Studio 54, därefter drev han skivbutik innan han tog jobb för ett oljebolag i Västafrika.  

Därefter återvände han hem till The Big Apple, vis av sina annorlunda meriter och hamnade på Wall Street.

Då blev Tuchman börsgolvets favorit i pressen

”Från det ögonblicket visste jag att jag aldrig ville vara någon annanstans”, deklarerar Tuchman i WSJ, berättar Realtid och förklarar att han blev frontpage-stoff i Daily News när aktiemarknaden föll pladask 2007.

Rubriken med bilden på den legendariske börsmäklaren löd: ”What Now Dow?”

Han har återkommande figurerat som den amerikanska börsens omslagspojke runt om i världen efter det. Med sitt karaktäristiska vita hår och uttrycksfulla minspel, ett slags mänsklig spegelbild av börsens svängningar uppochner.

Kallas ibland för Einsteins dubbelgångare

I pressen har han ofta kallats ”Wall Streets Einstein” på grund av likheten med tysk-amerikanska superhjärnan och fysikern Albert Einstein.

I våras satt denna guru från börsgolvet i CNN och gav sin bild av dramatiken på marknaden i spåren av USA-presidenten Trumps tullpolitik.

En sak som han reflekterat över under alla sina årtionden på börsgolvet är hur marknaden ändrat skepnad i grunden. När han började stod Dow Jones i 1 265 punkter, handeln skedde genom att ropa högt och det tog dagar att slutföra affärer.

”I dag sker avslut på sekunder, indexet ligger runt 44 000 och en ny generation småsparare har klivit in via digitala plattformar”, skriver Realtid med hänvisning till Tuchmans berättelse i WSJ.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

