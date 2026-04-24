Dagens PS
JUST NU:

Bill Gates tre okända aktier

Dagensps.se
Börs & Finans

Storbolagets mardröm – förlorar miljarder på krisen

Jon Moeller är vd på Procter & Gamble som kan behöva dra in på utgifterna. (Foto: Pressbild).

Dyrare råvaror på grund av Irankriget slår hårt mot jättebolaget Procter & Gamble. Resultatet kommer att bli flera miljarder sämre, enligt prognosen.

Att Irankrisen innebär finansiella problem har det varnats för länge, men för Procter & Gamble syns det nu svart på vitt.

Storbolaget varnar nämligen för att stigande oljepriser till följd av konflikten med Iran kan slå mot resultatet med över en miljard dollar, nästan tio miljarder kronor, under det kommande räkenskapsåret.

Bolaget uppger att man saknar ”hedge” för råvaror som olja, vilket gör kostnadsökningarna mer kännbara.

Stängd transportväg

Sedan slutet av februari, då USA och Israel genomförde attacker mot Iran, har energimarknaderna skakats.

Irans motåtgärder, inklusive begränsningar i trafiken genom Hormuzsundet, har bidragit till kraftigt stigande priser på diesel och sjöbränsle, skriver Financial Times.

Det har i sin tur ökat kostnaderna för transporter, förpackningar och insatsvaror.

För ett bolag med global distribution och ett brett sortiment av konsumentprodukter får utvecklingen tydliga effekter.

Dyrare olja

Produkter inom hygien, rengöring och personlig vård är i hög grad beroende av petroleumbaserade material, vilket gör att högre oljepris snabbt slår igenom i produktionskostnaderna.

Bolaget räknar med att råvarukostnaderna ökar med omkring 150 miljoner dollar efter skatt under innevarande kvartal.

Om oljepriset etablerar sig över 100 dollar per fat kan den totala effekten överstiga en miljard dollar nästa räkenskapsår.

Det globala riktmärket, Brent-oljan, handlas redan över denna nivå, vilket förstärker pressen.

Starkt kvartalsresultat

Trots kostnadsutmaningarna redovisade bolaget ett starkare kvartalsresultat än väntat.

Omsättningen steg till drygt 21 miljarder dollar, samtidigt som vinsten överträffade analytikernas prognoser. Aktien reagerade positivt i förhandeln.

Ledningen uppger att man nu vidtar åtgärder för att mildra effekterna av de högre kostnaderna.

Det handlar bland annat om att justera leverantörskedjor, förändra produktinnehåll och effektivisera verksamheten.

Har dragit ned på chefer

Samtidigt öppnar bolaget för prishöjningar på vissa produkter, även om dessa kan kombineras med produktutveckling och innovation.

Utmaningarna kommer samtidigt som konsumentmarknaden förändras snabbt. E-handel och lågprisorienterade butikskedjor tar marknadsandelar, samtidigt som inflationen pressar hushållens köpkraft.

Bolaget har redan initierat omstruktureringar, inklusive neddragningar på ledningsnivå, för att anpassa sig till det nya läget.

Läs mer: Inte längre en livstidstjänst – konsultjättar omplacerar chefer. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Mest lästa i kategorin