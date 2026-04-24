Storbolagets mardröm – förlorar miljarder på krisen

Dyrare olja

Produkter inom hygien, rengöring och personlig vård är i hög grad beroende av petroleumbaserade material, vilket gör att högre oljepris snabbt slår igenom i produktionskostnaderna.

Bolaget räknar med att råvarukostnaderna ökar med omkring 150 miljoner dollar efter skatt under innevarande kvartal.

Om oljepriset etablerar sig över 100 dollar per fat kan den totala effekten överstiga en miljard dollar nästa räkenskapsår.

Det globala riktmärket, Brent-oljan, handlas redan över denna nivå, vilket förstärker pressen.

Starkt kvartalsresultat

Trots kostnadsutmaningarna redovisade bolaget ett starkare kvartalsresultat än väntat.

Omsättningen steg till drygt 21 miljarder dollar, samtidigt som vinsten överträffade analytikernas prognoser. Aktien reagerade positivt i förhandeln.

Ledningen uppger att man nu vidtar åtgärder för att mildra effekterna av de högre kostnaderna.

Det handlar bland annat om att justera leverantörskedjor, förändra produktinnehåll och effektivisera verksamheten.

Har dragit ned på chefer

Samtidigt öppnar bolaget för prishöjningar på vissa produkter, även om dessa kan kombineras med produktutveckling och innovation.

Utmaningarna kommer samtidigt som konsumentmarknaden förändras snabbt. E-handel och lågprisorienterade butikskedjor tar marknadsandelar, samtidigt som inflationen pressar hushållens köpkraft.

Bolaget har redan initierat omstruktureringar, inklusive neddragningar på ledningsnivå, för att anpassa sig till det nya läget.

