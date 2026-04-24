Dyrare råvaror på grund av Irankriget slår hårt mot jättebolaget Procter & Gamble. Resultatet kommer att bli flera miljarder sämre, enligt prognosen.
Storbolagets mardröm – förlorar miljarder på krisen
Att Irankrisen innebär finansiella problem har det varnats för länge, men för Procter & Gamble syns det nu svart på vitt.
Storbolaget varnar nämligen för att stigande oljepriser till följd av konflikten med Iran kan slå mot resultatet med över en miljard dollar, nästan tio miljarder kronor, under det kommande räkenskapsåret.
Bolaget uppger att man saknar ”hedge” för råvaror som olja, vilket gör kostnadsökningarna mer kännbara.
Stängd transportväg
Sedan slutet av februari, då USA och Israel genomförde attacker mot Iran, har energimarknaderna skakats.
Irans motåtgärder, inklusive begränsningar i trafiken genom Hormuzsundet, har bidragit till kraftigt stigande priser på diesel och sjöbränsle, skriver Financial Times.
Det har i sin tur ökat kostnaderna för transporter, förpackningar och insatsvaror.
För ett bolag med global distribution och ett brett sortiment av konsumentprodukter får utvecklingen tydliga effekter.
Dyrare olja
Produkter inom hygien, rengöring och personlig vård är i hög grad beroende av petroleumbaserade material, vilket gör att högre oljepris snabbt slår igenom i produktionskostnaderna.
Bolaget räknar med att råvarukostnaderna ökar med omkring 150 miljoner dollar efter skatt under innevarande kvartal.
Om oljepriset etablerar sig över 100 dollar per fat kan den totala effekten överstiga en miljard dollar nästa räkenskapsår.
Det globala riktmärket, Brent-oljan, handlas redan över denna nivå, vilket förstärker pressen.
Starkt kvartalsresultat
Trots kostnadsutmaningarna redovisade bolaget ett starkare kvartalsresultat än väntat.
Omsättningen steg till drygt 21 miljarder dollar, samtidigt som vinsten överträffade analytikernas prognoser. Aktien reagerade positivt i förhandeln.
Ledningen uppger att man nu vidtar åtgärder för att mildra effekterna av de högre kostnaderna.
Det handlar bland annat om att justera leverantörskedjor, förändra produktinnehåll och effektivisera verksamheten.
Har dragit ned på chefer
Samtidigt öppnar bolaget för prishöjningar på vissa produkter, även om dessa kan kombineras med produktutveckling och innovation.
Utmaningarna kommer samtidigt som konsumentmarknaden förändras snabbt. E-handel och lågprisorienterade butikskedjor tar marknadsandelar, samtidigt som inflationen pressar hushållens köpkraft.
Bolaget har redan initierat omstruktureringar, inklusive neddragningar på ledningsnivå, för att anpassa sig till det nya läget.
