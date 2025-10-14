Dagens PS
Storbankerna tillbaka – miljardvinster när marknaden vaknar till liv

Goldman Sachs vd David Solomon och JPMorgans vd Jamie Dimon.
Goldman Sachs vd David Solomon och JPMorgans vd Jamie Dimon. (Foto: Seth Wenig / Richard Drew/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

JPMorgan Chase och Goldman Sachs redovisade starkt ökade vinster för tredje kvartalet när en våg av företagsfusioner och börsnoteringar gav Wall Streets storbanker rejält med medvind.

JPMorgan rapporterade en nettovinst på 14,4 miljarder dollar, en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal förra året. Detta var cirka en miljard dollar mer än vad analytiker hade förväntat sig, skriver Yahoo Finance.

Goldman Sachs nettovinst steg med hela 37 procent till 4,1 miljarder dollar, ungefär en halv miljard mer än analytikernas prognoser.

Bankirer väntat på att fusioner och företagsköp skulle ta fart sedan årets början. Även om Trump-administrationen förväntades släppa loss en våg av affärer har det tagit längre tid än väntat innan marknaden verkligen accelererade, skriver Financial Times.

Strateg: USA:s tjurmarknad extrema 363 procent av BNP

David Kelly, global chefsstrateg för JP Morgan, konstaterar att USA:s tjurmarknad inte bara är episk utan att den också går tillbaka ända till 1980-talet,

Stark rådgivning för Goldman

För Goldman Sachs blev rådgivningsverksamheten särskilt stark när förutsättningarna förbättrades. Med en intäktsökning på 60 procent drev detta på hela investment banking-divisionen.

Jamie Dimon
JPMorgan Chases vd Jamie Dimon. (Foto: Michel Euler/AP/TT)

Totalt klättrade Goldmans intäkter från investment banking med 42 procent till 2,6 miljarder dollar. Samtidigt ökade handeln med kunder och finansiering med 11,5 procent till 7,2 miljarder dollar.

“Detta kvartals resultat reflekterar styrkan i vår kundportfölj och fokus på att genomföra våra strategiska prioriteringar i en förbättrad marknadsmiljö”, sa Goldmans vd David Solomon i samband med resultatrapporten.

Stor efterfrågan på finansiering för JPMorgan

För JPMorgan var det enligt marknadsdivisionen som stack ut mest. Det var ett rekordstarkt tredje kvartal drivet av efterfrågan på finansiering, en av bankens traditionella styrkor.

Intäkterna från investment banking steg 17 procent till 2,6 miljarder dollar, medan kundhandeln hoppade 25 procent till 8,94 miljarder dollar.

“Den amerikanska ekonomin förblev motståndskraftig under kvartalet”, sa JPMorgans vd Jamie Dimon. Han noterade att “M&A-aktiviteten tog fart mot en stödjande bakgrund”. Samtidigt varnade han för betydande risker som kvarstår. Dessa inkluderar tullar och handelosäkerhet, försämrade geopolitiska förhållanden samt höga budgetunderskott.

Även Wells Fargo och Citigroup rapporterade starka siffror under tisdagen. Wells Fargos vinst steg 9 procent till 5,6 miljarder dollar. Investment banking-intäkter var upp 25 procent enligt Wells Fargo. Samtidigt ökade Citigroups investment banking-avgifter med 17 procent.

Resultaten från dessa plus JPMorgan och Goldman visar att bankernas kunder i stor utsträckning har skakat av sig den ekonomiska osäkerheten kring Trumps tullar. Initialt frös dessa IPO:er och fusioner under våren.

