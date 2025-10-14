Storbankerna tillbaka – miljardvinster när marknaden vaknar till liv

JPMorgan rapporterade en nettovinst på 14,4 miljarder dollar, en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal förra året. Detta var cirka en miljard dollar mer än vad analytiker hade förväntat sig, skriver Yahoo Finance.

Goldman Sachs nettovinst steg med hela 37 procent till 4,1 miljarder dollar, ungefär en halv miljard mer än analytikernas prognoser.

Bankirer väntat på att fusioner och företagsköp skulle ta fart sedan årets början. Även om Trump-administrationen förväntades släppa loss en våg av affärer har det tagit längre tid än väntat innan marknaden verkligen accelererade, skriver Financial Times.

Stark rådgivning för Goldman

För Goldman Sachs blev rådgivningsverksamheten särskilt stark när förutsättningarna förbättrades. Med en intäktsökning på 60 procent drev detta på hela investment banking-divisionen.

JPMorgan Chases vd Jamie Dimon. (Foto: Michel Euler/AP/TT)

Totalt klättrade Goldmans intäkter från investment banking med 42 procent till 2,6 miljarder dollar. Samtidigt ökade handeln med kunder och finansiering med 11,5 procent till 7,2 miljarder dollar.

“Detta kvartals resultat reflekterar styrkan i vår kundportfölj och fokus på att genomföra våra strategiska prioriteringar i en förbättrad marknadsmiljö”, sa Goldmans vd David Solomon i samband med resultatrapporten.