JPMorgan Chase och Goldman Sachs redovisade starkt ökade vinster för tredje kvartalet när en våg av företagsfusioner och börsnoteringar gav Wall Streets storbanker rejält med medvind.
Storbankerna tillbaka – miljardvinster när marknaden vaknar till liv
Mest läst i kategorin
Höjd ISK-skatt kan vänta vid regeringsskifte
Vid årsskiftet väntar en utökad skattefri grundnivå till 300 000 kronor på ISK och kapitalförsäkring. Men om oppositionen vinner valet i september så kan det istället bli en höjd ISK-skatt. ”Det här är ett mycket olyckligt förslag”, säger Frida Bratt till Dagens PS. Nordnets sparekonom har granskat oppositionspartiernas respons på regeringens skänkta ISK-skatt. Läs även: ISK-skatt …
Fredagens börsras bara "ett stort missförstånd" mellan Trump och Xi?
De amerikanske börserna upplevde i fredags sitt största börsras på en enskild dag sedan tullkaoset i april. Detta sedan president Trump hotat med nya skyhöga tullar mot Kina som svar på skärpta exportregler. Men nu ser börserna ut att studsa upp igen och kanske var fredagens eskalering egentligen bara ett missförstånd mellan de två stormakternas …
Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA
Allt fler bolag brottas med svåra vägval kopplat till världens största marknad. Möt Vita husets krav eller bli utfryst genom skyhöga tullar på allt som säljs i USA. Länder och storbolag kuvar ett efter ett för de nya amerikanska reglerna. Genom att satsa stort i USA kan man köpa sig fri från de höga tullar …
Efter stjärnanalytikerns fullträff: Pekar ut ny aktie
Stefan Stjernholm, analytiker på Handelsbanken, var en av få experter som lyckades förutspå H&M:s senaste starka rapport. Nu ger han sin syn på konsumentbolagen och pekar ut en till aktie han tror på. ”Jag tror att det är för tidigt att gå in brett i sektorn”, säger han i en analys till Handelsbankens egna tidning …
Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft
Swedbank, genom analyspartnern Kepler Cheuvreux, behåller sin ”Minska”-rekommendation på Handelsbanken inför rapporten om en dryg vecka. Trots en höjd riktkurs till 121 kronor ser banken begränsad uppsida – och bedömer att Handelsbanken riskerar att halka efter konkurrenterna när konjunkturen stärks. Läs även: Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent – Dagens PS Räntenettot …
JPMorgan rapporterade en nettovinst på 14,4 miljarder dollar, en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal förra året. Detta var cirka en miljard dollar mer än vad analytiker hade förväntat sig, skriver Yahoo Finance.
Goldman Sachs nettovinst steg med hela 37 procent till 4,1 miljarder dollar, ungefär en halv miljard mer än analytikernas prognoser.
Bankirer väntat på att fusioner och företagsköp skulle ta fart sedan årets början. Även om Trump-administrationen förväntades släppa loss en våg av affärer har det tagit längre tid än väntat innan marknaden verkligen accelererade, skriver Financial Times.
Strateg: USA:s tjurmarknad extrema 363 procent av BNP
David Kelly, global chefsstrateg för JP Morgan, konstaterar att USA:s tjurmarknad inte bara är episk utan att den också går tillbaka ända till 1980-talet,
Stark rådgivning för Goldman
För Goldman Sachs blev rådgivningsverksamheten särskilt stark när förutsättningarna förbättrades. Med en intäktsökning på 60 procent drev detta på hela investment banking-divisionen.
Totalt klättrade Goldmans intäkter från investment banking med 42 procent till 2,6 miljarder dollar. Samtidigt ökade handeln med kunder och finansiering med 11,5 procent till 7,2 miljarder dollar.
Missa inte:
Klimatet får vänta – JP Morgan satsar miljarder på USA:s försvar. Realtid
“Detta kvartals resultat reflekterar styrkan i vår kundportfölj och fokus på att genomföra våra strategiska prioriteringar i en förbättrad marknadsmiljö”, sa Goldmans vd David Solomon i samband med resultatrapporten.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Stor efterfrågan på finansiering för JPMorgan
För JPMorgan var det enligt marknadsdivisionen som stack ut mest. Det var ett rekordstarkt tredje kvartal drivet av efterfrågan på finansiering, en av bankens traditionella styrkor.
Intäkterna från investment banking steg 17 procent till 2,6 miljarder dollar, medan kundhandeln hoppade 25 procent till 8,94 miljarder dollar.
“Den amerikanska ekonomin förblev motståndskraftig under kvartalet”, sa JPMorgans vd Jamie Dimon. Han noterade att “M&A-aktiviteten tog fart mot en stödjande bakgrund”. Samtidigt varnade han för betydande risker som kvarstår. Dessa inkluderar tullar och handelosäkerhet, försämrade geopolitiska förhållanden samt höga budgetunderskott.
Läs även:
Jamie Dimon: Enda receptet mot USA:s underskott. Dagens PS
Även Wells Fargo och Citigroup rapporterade starka siffror under tisdagen. Wells Fargos vinst steg 9 procent till 5,6 miljarder dollar. Investment banking-intäkter var upp 25 procent enligt Wells Fargo. Samtidigt ökade Citigroups investment banking-avgifter med 17 procent.
Resultaten från dessa plus JPMorgan och Goldman visar att bankernas kunder i stor utsträckning har skakat av sig den ekonomiska osäkerheten kring Trumps tullar. Initialt frös dessa IPO:er och fusioner under våren.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Storbankerna tillbaka – miljardvinster när marknaden vaknar till liv
JPMorgan Chase och Goldman Sachs redovisade starkt ökade vinster för tredje kvartalet när en våg av företagsfusioner och börsnoteringar gav Wall Streets storbanker rejält med medvind. JPMorgan rapporterade en nettovinst på 14,4 miljarder dollar, en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal förra året. Detta var cirka en miljard dollar mer än vad analytiker …
Här bor du gratis ett helt år
Funderat på ett nytt boende? Tänkt att det inte får vara för dyrt? Då är det här något för dig. Här bor du gratis ett helt år. Det är Kokelv by i norska Hammerfest kommun som erbjuder gratis provboende. Utvalda familjer kan provbo gratis medan de bestämmer sig för om de ska bosätta sig där …
Slow tech – mottrend mot den rasande farten
Nu har hösten kört igång ordentligt. Sommar och semester är snart ett minne blott, för de flesta. Många klagar på att tiden går fort och att de knappt hinner med. Här förklarar Nina Jansdotter, beteendevetare och karriärcoach, hur trenden slow tech blivit en mottrend till det snabba. Utvecklingen av AI och digital teknik går i …
Superträ som är 10 gånger starkare än stål
Det amerikanska företaget InventWood lanserar Superwood – ett förstärkt superträ som sägs vara tio gånger starkare än stål i förhållande till sin vikt. Det amerikanska företaget InventWood har nyligen kommersiellt lanserat sin produkt "Superwood", som de påstår har upp till 10 gånger högre styrka/viktförhållande än stål, samtidigt som den är upp till sex gånger lättare, …
Experten svarar: Då vet du om du kan få "flexpension"
Flexpension har blivit ett allt vanligare inslag på svenska arbetsvillkor. Men få vet vad det egentligen är – och att det kan ge både mer pengar i pension och en mjukare övergång till deltid innan pensionen, mot slutet av yrkeslivet. "Flexpension innebär att arbetsgivaren gör extra pensionsinbetalningar utöver den vanliga tjänstepensionen", säger Staffan Ström, pensionsekonom …