Aktien har rusat 184 procent på börsen på ett år. Men storbanken Swedbanks analysfirma ser ännu mer potential och delar ut ett köpråd med 30 procents uppsida.
Storbanken: 30 procents uppsida i börsraketen
”Vi ser fortsatt stöd i starka operativa utsikter, gynnsamma råvarupriser och betydande långsiktig potential”, skriver SB1 Markets analytiker Johannes Grunselius om den svenska gruvaktien.
Har rusat på börsen
Lundin Mining (börskurs Lundin mining) har rusat upp på Stockholmsbörsen de senaste året.
Stigande råvarupriser är en förklaring men också att det svenska gruvbolaget som grundades av Adolf Lundin 1994 sitter på en av världens största gruvfyndigheter i Sydamerika.
Familjen Lundins jätteprojekt i Anderna, mellan Chile och Argentina i Vicuñadistriktet, med fyndigheter inom särskilt koppar och silver kommer göra gruvjätten till ett bolag i världsklass enligt bedömare.
”En av de största i världen”
Fyndigheten hyllas också i den nya aktieanalysen från Swedbanks SB1 Market;
”Den största potentialen finns i Vicuña-distriktet, som utvecklas tillsammans med BHP. Fyndigheterna tillhör de största globala upptäckterna av koppar under de senaste decennierna, med resurser om 46 miljoner ton koppar”.
”Vi bedömer att en årlig produktion om 500 000 ton är möjlig, vilket skulle göra projektet till ett av de största i världen”.
Supergruvan nära halva börsvärdet
Aktiens handlas i skrivande stund till 231 kronor på börsen.
”I vår modell värderas de tre producerande gruvorna till 185 kronor per aktie, medan Vicuña-projektet, där vi antar produktionsstart 2030, värderas till 145 kronor per aktie”, skriver Johannes Grunselius.
Riktkursen sätts dock till 310 kronor, men ändå en uppsida om drygt 30 procent mot nuvarande värdering.
