Stor upptäckt i Medelhavet – kan sänka gaspriserna

Drabbats hårt

Tidpunkten är avgörande. Egypten har drabbats hårt av störningar i gasleveranser från både Qatar och Israel efter att konflikten i regionen eskalerat.

Importkostnaderna för naturgas har därmed skjutit i höjden, vilket pressar statsfinanserna och tvingar regeringen att vidta åtgärder som energibesparingar och höjda bränslepriser.

Upptäckten väcker också minnen av det stora Zohrfältet, som hittades 2015 och då sågs som ett genombrott för landets ambitioner att bli självförsörjande på energi.

ANNONS

Har också hittat gas på land

Sedan dess har strategin delvis förändrats, och Egypten har i stället positionerat sig som en regional knutpunkt för bearbetning och export av gas från andra länder i regionen.

Samtidigt har ytterligare fyndigheter hittats på land, bland annat i samarbete med Apache Corporation, vilket pekar på en bredare satsning på att öka den inhemska produktionen.

Hur stor effekt Temsahfyndigheten får beror dock på flera faktorer. Utbyggnadstakten, tekniska förutsättningar och inte minst hur länge konflikten i Mellanöstern fortsätter kommer att vara avgörande.

I ett läge där energipriserna är volatila och osäkerheten hög kan nya upptäckter spela en viktig roll. För Egypten handlar det om att minska beroendet av import, stabilisera ekonomin och stärka sin position på den regionala energimarknaden.

Läs mer: Paniken stiger bland världens bönder efter gödselkris. Realtid



