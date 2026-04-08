Egypten har drabbats hårt av stigande gaspriser. Men nu har man hittat mer naturgas, vilket kan lätta på trycket.
Stor upptäckt i Medelhavet – kan sänka gaspriserna
En ny gasfyndighet utanför Egyptens kust kan få stor betydelse i ett läge där energimarknaderna pressas av kriget mellan USA och Iran.
Upptäckten i östra Medelhavet sker samtidigt som landets importkostnader för energi stiger kraftigt.
Det italienska energibolaget Eni har tillsammans med egyptiska myndigheter identifierat en betydande naturgasresurs i det så kallade Temsahfältet.
Ska testa borrhål
Fyndigheten uppskattas preliminärt till omkring två biljoner kubikfot gas samt stora mängder kondensat, vilket kan bidra till att stärka landets energiförsörjning.
Fältet ligger cirka 70 kilometer utanför kusten och nära befintlig infrastruktur, vilket kan underlätta en snabbare utveckling jämfört med mer avlägsna projekt, skriver Euronews.
Nästa steg är testning av borrhål och därefter ytterligare borrningar samt byggandet av produktionsanläggningar till havs.
Drabbats hårt
Tidpunkten är avgörande. Egypten har drabbats hårt av störningar i gasleveranser från både Qatar och Israel efter att konflikten i regionen eskalerat.
Importkostnaderna för naturgas har därmed skjutit i höjden, vilket pressar statsfinanserna och tvingar regeringen att vidta åtgärder som energibesparingar och höjda bränslepriser.
Upptäckten väcker också minnen av det stora Zohrfältet, som hittades 2015 och då sågs som ett genombrott för landets ambitioner att bli självförsörjande på energi.
Har också hittat gas på land
Sedan dess har strategin delvis förändrats, och Egypten har i stället positionerat sig som en regional knutpunkt för bearbetning och export av gas från andra länder i regionen.
Samtidigt har ytterligare fyndigheter hittats på land, bland annat i samarbete med Apache Corporation, vilket pekar på en bredare satsning på att öka den inhemska produktionen.
Hur stor effekt Temsahfyndigheten får beror dock på flera faktorer. Utbyggnadstakten, tekniska förutsättningar och inte minst hur länge konflikten i Mellanöstern fortsätter kommer att vara avgörande.
I ett läge där energipriserna är volatila och osäkerheten hög kan nya upptäckter spela en viktig roll. För Egypten handlar det om att minska beroendet av import, stabilisera ekonomin och stärka sin position på den regionala energimarknaden.
