Stor smäll för Blackrock – indraget i bedrägerihärva

Blackrock är indraget i en bedrägerihärva.
Blackrock är indraget i en bedrägerihärva. (Foto: Blackrock)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Blackrock är indraget i en stor bedrägerihärva, som rör flera hundra miljoner dollar. Det gäller lån som inte har betalats tillbaka enligt överenskommelse.

Amerikanska åklagare har nu inlett en utredning av flera företag som tagit lån på totalt 400 miljoner dollar från det globala kreditinvesteringsbolaget HPS Investment Partner.

Ägs av Blackrock

HPS har byggt upp ett rykte som en stabil långivare som i sin tur ägs av den globala investeringsjätten BlackRock, berättar Financial Times.

Bolagen som nu hamnat under luppen är en grupp telekomföretag som HPS Investment Partners uppger ha lånat ut den enorma summan till mot fordringar som verkar vara falska.

Företagen kontrolleras av affärsmannen Bankim Brahmbhatt och de inblandade bolagen har tidigare varit aktiva på både den amerikanska och internationella marknaden.

Bankim Brahmbhatts bolag utreds nu av åklagare.
Bankim Brahmbhatts bolag utreds nu av åklagare. (Foto: Bankai Group/PA)
Bedrägeri – struntat i återbetalning av lånen

Det ska röra sig om bedrägeri enligt personer insatta i saken, där telekomföretagen systematiskt och medvetet har struntat i återbetalningen av lånen.

Det rör sig alltså inte om vanliga förseningar, utan om aktiv manipulation och falska representationer.

Utlåningarna startade för fem år sedan, och i somras upptäckte HPS för första gången att allt inte stod rätt till – där bland annat meddelanden skickades från e-postadresser som inte matchade de domäner som telekomföretagen faktiskt använde.

Samtliga 16 bekräftelsemejl som HPS mottog “hade några betydande tecken på bedrägeri”, uppger långivaren i sina anmälningar, där fem av telekomföretagen har bekräftat att e-postadresserna inte är kopplade till dem.

HPS uppger vidare att det kastar “allvarliga tvivel om huruvida fordringarna någonsin existerade”.

Brahmbhatt nekar dock till brott och menar att tvisten istället handlar om missförstånd snarare än bedrägeri.

Uppmärksammat fall

Rättsprocessen väntas pågå under de kommande månaderna, och det kommer noggrant följas av andra i branschen – eftersom det kan ge insikter om risker vid utlåning och hur stora kapitalförvaltare hanterar potentiella bedrägerier.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

