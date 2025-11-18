Stor smäll för Blackrock – indraget i bedrägerihärva

Amerikanska åklagare har nu inlett en utredning av flera företag som tagit lån på totalt 400 miljoner dollar från det globala kreditinvesteringsbolaget HPS Investment Partner.

Ägs av Blackrock

HPS har byggt upp ett rykte som en stabil långivare som i sin tur ägs av den globala investeringsjätten BlackRock, berättar Financial Times.

Bolagen som nu hamnat under luppen är en grupp telekomföretag som HPS Investment Partners uppger ha lånat ut den enorma summan till mot fordringar som verkar vara falska.

Företagen kontrolleras av affärsmannen Bankim Brahmbhatt och de inblandade bolagen har tidigare varit aktiva på både den amerikanska och internationella marknaden.