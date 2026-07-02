Stockholmsbörsen vände – Saab rusade

Saab ökade med 8,6 procent efter uppgifter till nyhetsbyrån Reuters om att försvarsalliansen Nato planerar att ersätta en nuvarande flotta övervakningsplan med en variant tillverkad av den svenska försvarskoncernen.

På storbolagslistan OMXS30 var det glada miner även hos Astra Zeneca, som plussade på 4,9 procent. I botten av listan handlades gruvkoncernen Boliden och verkstadsjätten ABB, ned 2,9 respektive 1,3 procent.

De muntra börsminerna märktes även ute i Europa, där London, Paris och Frankfurt alla stängde mer eller mindre kraftigt uppåt.

På råvarumarknaden fortsätter oljepriset falla. Ett fat Nordsjöolja kostar vid 17.30-tiden under 71 dollar per fat.