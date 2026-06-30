Stockholmsbörsen gick starkt uppåt
Stockholmsbörsen fortsatte veckans handel med gröna siffror. Vid stängning hade breda OMXS-index lyft med 1,1 procent.
På storbolagslistan OMXS30 slutade verkstadsjätten Sandvik i topp tillsammans med riskkapitalbolaget EQT som båda växte med 2,6 procent.
I botten hamnade teleoperatörerna Tele2 och Telia, minus 2,9 respektive 2,2 procent.
Glada börsminer var det även ute i Europa, där London, Paris och Frankfurt alla stängde på grönt.
På råvarumarknaden har det varit små rörelser. Ett fat Nordsjöolja kostar vid 17.30-tiden 73 dollar.
Stockholmsbörsen ligger på plus 5,3 procent sedan årsskiftet.