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Börs & Finans

Stockholmsbörsen gick starkt uppåt

Grönt på Stockholmsbörsen. Arkivbild.
Grönt på Stockholmsbörsen. Foto: Christine Olsson/TT
På storbolagslistan OMXS30 slutade verkstadsjätten Sandvik i topp tillsammans med riskkapitalbolaget EQT som båda växte med 2,6 procent.

Stockholmsbörsen fortsatte veckans handel med gröna siffror. Vid stängning hade breda OMXS-index lyft med 1,1 procent.

På storbolagslistan OMXS30 slutade verkstadsjätten Sandvik i topp tillsammans med riskkapitalbolaget EQT som båda växte med 2,6 procent.

I botten hamnade teleoperatörerna Tele2 och Telia, minus 2,9 respektive 2,2 procent.

Glada börsminer var det även ute i Europa, där London, Paris och Frankfurt alla stängde på grönt.

På råvarumarknaden har det varit små rörelser. Ett fat Nordsjöolja kostar vid 17.30-tiden 73 dollar.

Stockholmsbörsen ligger på plus 5,3 procent sedan årsskiftet.

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