Stockholmsbörsen fortsätter i dur – Saab stiger

På storbolagslistan OMXS30 återfinns EQT i toppen som lyfter 2,5 procent efter uppgifter i spanska Expansion om att riskkapitalbolaget är nära att köpa det spanska telemastbolaget Cellnex. Även Saab stiger 2,2 procent efter att thailändska medier bekräftat att landets regering gett grönt ljus till Gripen-affären som tidigare kommunicerats.

E-handelsjätten Boozt lyfter 11 procent efter en positiv analys från Danske Bank.

Även ute i Europa är det mestadels muntert där breda indexet Euro stoxx 50 stiger 0,4 procent. I USA pekar terminerna uppåt.

Den svenska tjänstesektorn bromsade in i juli och kom in under tillväxtgränsen, visar färska siffror från Swedbank och Silf.