Stagnation i Ryssland – snart ingen tillväxt alls

Rysslands ekonomi gled in i “teknisk stagnation” under andra kvartalet i år. Det säger German Gref, vd på Rysslands största bank, Sberbank, enligt Moscow Times.

Det var under torsdagen på Eastern Economic Forum som bankchefen upprepade sina tidigare varningar om att den ryska centralbankens strama penningpolitik riskerar att försätta landet i recession.

Enligt Gref pekar också siffror för juli och augusti på att den ryska ekonomin nu är på väg mot nolltillväxt.

Kritisk mot den höga inflationen

Den ryska styrräntan på 18 procent är på en nivå som skulle få vilken svensk låntagare som helst att svimma. Det är också den räntenivån som Gref menar måste sänkas radikalt.

Den ryska ekonomin närmar sig noll i tillväxt.(Foto: Fredrik Sandberg/TT)

“En viktig drivkraft är naturligtvis styrräntan. Enligt våra interna uppskattningar kommer räntan att ligga runt 14 procent vid årets slut. Räcker det för att ekonomin ska börja återhämta sig? Enligt vår uppfattning är det inte det”, säger han och tillade:

”Med tanke på den nuvarande inflationsnivån kan en återhämtning bara förväntas när räntan är 12 procent eller lägre.”

Som högst låg styrräntan på 21 procent i september 2024 när den ryska centralbanken kämpade som mest mot inflationen.