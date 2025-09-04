Dagens PS
Stagnation i Ryssland – snart ingen tillväxt alls

German Gref, vd på Sberbank är kritisk mot den ryska penningpolitiken. Foto: (Mikhail Klimentyev / AP / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Ryssland har, tekniskt sätt, hamnat i ett ekonomiskt läge av stagnation. Det menar högsta chefen för landets största bank Sberbank.

Rysslands ekonomi gled in i “teknisk stagnation” under andra kvartalet i år. Det säger German Gref, vd på Rysslands största bank, Sberbank, enligt Moscow Times.

Det var under torsdagen på Eastern Economic Forum som bankchefen upprepade sina tidigare varningar om att den ryska centralbankens strama penningpolitik riskerar att försätta landet i recession.

Enligt Gref pekar också siffror för juli och augusti på att den ryska ekonomin nu är på väg mot nolltillväxt.

Kritisk mot den höga inflationen

Den ryska styrräntan på 18 procent är på en nivå som skulle få vilken svensk låntagare som helst att svimma. Det är också den räntenivån som Gref menar måste sänkas radikalt.

Den ryska ekonomin närmar sig noll i tillväxt.(Foto: Fredrik Sandberg/TT)

“En viktig drivkraft är naturligtvis styrräntan. Enligt våra interna uppskattningar kommer räntan att ligga runt 14 procent vid årets slut. Räcker det för att ekonomin ska börja återhämta sig? Enligt vår uppfattning är det inte det”, säger han och tillade:

”Med tanke på den nuvarande inflationsnivån kan en återhämtning bara förväntas när räntan är 12 procent eller lägre.”

Som högst låg styrräntan på 21 procent i september 2024 när den ryska centralbanken kämpade som mest mot inflationen.

Rysslands utmaningarna är enorma

Minister för ekonomisk utveckling Maxim Reshetnikov har sagt till den ryska nyhetsbyrån Interfax att ekonomin nu “kyls ner snabbare än väntat”.

Finansminister Anton Siluanov berättade för Putin förra veckan att tillväxtprognoserna för nästa år har sjunkit till 1,5 procnet, från 2,5 procent, med vissa uppskattningar som pekar närmare 1,2 procent, skriver Reuters.

Avmattningen kommer samtidigt som Rysslands statsfinanser visar växande påfrestningar. I augusti rapporterade finansministeriet att budgetunderskottet nådde 4,88 biljoner rubel (570 miljarder kronor) mellan januari och juli, vilket redan överstiger regeringens helårsmål, rapporterade Moscow Times.

Samtidigt har svagare globala oljepriser, en starkare rubel och ökande ukrainska attacker mot ryska oljelagrings- och pumpplatser urholkat exportintäkterna.

Johan Colliander
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

