Speljättens kollaps fortsätter – faller 16 procent på rapport

I år en ”svag punkt”

Bolaget, som ligger bakom spelserier som Assassin’s Creed, genomgår just nu en omfattande omstrukturering. I januari föll aktien med 34 procent efter att Ubisoft meddelat att bolaget skulle genomföra större förändringar i verksamheten.

Efter rapporten på torsdagen var aktien ned 16,7 procent på börsen i Paris.

Vd och medgrundare Yves Guillemot beskrev det kommande räkenskapsåret som en svag punkt i bolagets kassaflödesutveckling.

”Det kommande räkenskapsåret väntas utgöra en bottenpunkt i vår fria kassaflödesbana, med ett svagare lanseringsschema och omstruktureringskostnader”, säger Guillemot i ett uttalande på onsdagen.

Ska stärka på längre sikt

Den tvååriga omvandlingen innebär svåra beslut och ett svagt finansiellt resultat på kort sikt, men att åtgärderna enligt honom ska stärka Ubisoft på längre sikt.

”Denna tvååriga transformation kommer med svåra beslut och en besvikande kortsiktig finansiell utveckling, men jag är övertygad om att åtgärderna tillsammans bättre positionerar Ubisoft för att leverera ett hållbart fritt kassaflöde över tid”, säger Guillemot.

