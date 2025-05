Sparekonomen varnar för börsen i sommar

“Det har varit några ovanligt kyliga maj-dagar senaste tiden. Var beredd på att det kan komma kyla och blåst även på börsen på kort sikt”, varnar Frida Bratt i en ny krönika.

Sommarbörsen bättre än ryktet

Börsen och sommaren är en kombination som har ett generellt dåligt rykte i aktiekretsar.

“Sell in may and stay away” lyder ett av många klassiska amerikanskt börsordspråk.

Men när Niklas Andersson, då sparekonom på Avanza, nu med samma roll på nätmäklaren Montrose, undersökte fenomenet för ett par år sedan så var faktiskt inte utfallet så dåligt som myten säger.

“Den som varje år tjuvstartat innan sillen och investerat i samband med att juni inleddes och därefter höll investeringen fram till sista augusti har fått en avkastning på plus 4,34 procent i snitt”, konstaterade han då om de föregående fem börssomrarna.