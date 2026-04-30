Småspararna bytte strategi i april – aktierna som lockade

Rapportfiske tar över – spararna köper på reaktioner

Samtidigt som vinnare säljs, jagar spararna nya möjligheter – särskilt i samband med rapportsäsongen.

“Samtidigt präglas månadens handel av rapportperioden där man passar på att fiska upp bolag som fallit. Man köper helt enkelt när siffrorna är kända och gör bedömningen att marknadens reaktion varit väl dyster”, säger Wiker.

Det här syns i köp av bolag som Axfood (börskurs Axfood), Electrolux (börskurs Electrolux) och Boliden (börskurs Boliden) – aktier som pressats i samband med rapporter.

Även Nordnet beskriver samma beteende, men ur ett mer övergripande perspektiv:

“Nordnets kunder var nettoköpare under varje handelsdag under en väldigt stökig månad och givet den snabba börsåterhämtningen kan vi återigen konstatera att strategin att köpa på börsnedgångar ännu en gång fallit väl ut”, säger Söderberg.

Stabilitet och kärninnehav prioriteras

Trots det ökade intresset för kortsiktiga lägen syns också en tydlig dragning mot trygghet.

“Börsen står på höga nivåer och aktiespararna verkar då extra benägna att fylla på i sina befintliga kärninnehav som Investor (börskurs Investor), AstraZeneca (börskurs AstraZeneca) och Volvo (börskurs Volvo AB)”, säger Wiker.

Nordnet pekar på samma sak:

“Ser vi till aktierna som är mest köpta under april månad finner vi svenska verkstadsjättar såsom Volvo och Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) ihop med investmentbolaget Investor. I vanlig ordning toppar också de svenska storbankerna”, säger Söderberg.

Mest köpta och sålda aktier i april

Nordnets kunder:

Mest köpta:

Handelsbanken

Investor

Volvo

Swedbank

Axfood

Cibus Nordic Real Estate

Microsoft

Nordea

Atlas Copco

SEB

Mest sålda:

Advanced Micro Devices

Sinch

Nvidia

Bioarctic

Embracer

Storytel

Nebius

Castellum

Millicom

Aker BP

Avanzas kunder:

Mest köpta:

Investor B

Avanza

Handelsbanken A

Swedbank A

Volvo B

AstraZeneca

Nordea Bank SE

Axfood

EQT

Investor A

Mest sålda:

Sivers Semiconductors

Microsoft

Nvidia

Advanced Micro Devices

Boliden

Sinch

Klarna Group

Castellum

Electrolux B

SSAB B

