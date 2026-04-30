April blev inte bara en månad av börsåterhämtning – den blev också ett tydligt skifte i hur svenska småsparare agerade och vilka aktier som lockade.
Småspararna bytte strategi i april – aktierna som lockade
Medan teknik- och AI-aktier rusade valde många att sälja, samtidigt som fokus flyttades till rapportreaktioner och stabila kärninnehav.
AI-rally möts av vinsthemtagningar
Efter kraftiga uppgångar i amerikanska teknikbolag valde många sparare att kliva av. Nvidia och AMD tillhörde de mest sålda aktierna hos både Avanza och Nordnet.
“Under april har vi sett en närmast explosiv utveckling inom amerikansk hårdvara, där bolag som Nvidia och AMD rusat 30 respektive 60 procent. I spåren av detta har våra kunder passat på att realisera vinster”, säger Elin Wiker, börsstrateg på Avanza.
Nordnet ser samma mönster:
“Gemensam nämnare förutom AI-exponering? Aktierna är bland de mest sålda bland Nordnets kunder under april månad. Tydliga vinsthemtagningar där efter en kraftfull återhämtning på aktiemarknaden”, säger sparekonomen Carl-Henrik Söderberg.
Rapportfiske tar över – spararna köper på reaktioner
Samtidigt som vinnare säljs, jagar spararna nya möjligheter – särskilt i samband med rapportsäsongen.
“Samtidigt präglas månadens handel av rapportperioden där man passar på att fiska upp bolag som fallit. Man köper helt enkelt när siffrorna är kända och gör bedömningen att marknadens reaktion varit väl dyster”, säger Wiker.
Det här syns i köp av bolag som Axfood (börskurs Axfood), Electrolux (börskurs Electrolux) och Boliden (börskurs Boliden) – aktier som pressats i samband med rapporter.
Även Nordnet beskriver samma beteende, men ur ett mer övergripande perspektiv:
“Nordnets kunder var nettoköpare under varje handelsdag under en väldigt stökig månad och givet den snabba börsåterhämtningen kan vi återigen konstatera att strategin att köpa på börsnedgångar ännu en gång fallit väl ut”, säger Söderberg.
Stabilitet och kärninnehav prioriteras
Trots det ökade intresset för kortsiktiga lägen syns också en tydlig dragning mot trygghet.
“Börsen står på höga nivåer och aktiespararna verkar då extra benägna att fylla på i sina befintliga kärninnehav som Investor (börskurs Investor), AstraZeneca (börskurs AstraZeneca) och Volvo (börskurs Volvo AB)”, säger Wiker.
Nordnet pekar på samma sak:
“Ser vi till aktierna som är mest köpta under april månad finner vi svenska verkstadsjättar såsom Volvo och Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) ihop med investmentbolaget Investor. I vanlig ordning toppar också de svenska storbankerna”, säger Söderberg.
Mest köpta och sålda aktier i april
Nordnets kunder:
Mest köpta:
- Handelsbanken
- Investor
- Volvo
- Swedbank
- Axfood
- Cibus Nordic Real Estate
- Microsoft
- Nordea
- Atlas Copco
- SEB
Mest sålda:
- Advanced Micro Devices
- Sinch
- Nvidia
- Bioarctic
- Embracer
- Storytel
- Nebius
- Castellum
- Millicom
- Aker BP
Avanzas kunder:
Mest köpta:
- Investor B
- Avanza
- Handelsbanken A
- Swedbank A
- Volvo B
- AstraZeneca
- Nordea Bank SE
- Axfood
- EQT
- Investor A
Mest sålda:
- Sivers Semiconductors
- Microsoft
- Nvidia
- Advanced Micro Devices
- Boliden
- Sinch
- Klarna Group
- Castellum
- Electrolux B
- SSAB B
