Riskaptiten faller snabbt när osäkerheten ökar. Samtidigt söker kapitalet nya vägar i takt med stigande energipriser och geopolitisk oro.
Sparare flyr aktiefonder – miljarder lämnar marknaden
Svenska fondsparare tryckte på säljknappen i mars.
Nära 10 miljarder kronor lämnade aktiefonder, vilket i praktiken raderar årets tidigare inflöden.
Rörelsen är tydlig. Efter en period av relativt stabilt inflöde vänder nu kapitalet bort från aktiemarknaden.
Samtidigt sker en selektiv omallokering där vissa sektorer fortsatt lockar.
Utvecklingen i mars är en del av ett större skifte. När konflikten i Mellanöstern intensifierades reagerade fondspararna snabbt genom att minska risken i sina portföljer.
En tydlig defensiv rörelse har vuxit fram där kapital lämnar mer volatila tillgångar och istället söker sig till bredare, mer stabila investeringar.
Riskfyllda ränteplaceringar och nischfonder har sålts av till förmån för global exponering och indexlösningar.
Småbolag under fortsatt press
Det är framför allt småbolagsfonder som drabbas.
För åttonde månaden i rad registreras nettoutflöden, denna gång motsvarande 3,4 miljarder kronor.
Utvecklingen speglar en bredare trend.
Småbolag är ofta mer känsliga för räntor och konjunktur, vilket gör dem särskilt utsatta i ett osäkert marknadsläge.
I både Sverige och USA syns samma mönster.
Amerikanska småbolagsfonder har sett betydande uttag, och fondförmögenheten har fallit tillbaka till nivåer som senast noterades 2020.
Valutaförändringar spelar också in. En starkare krona minskar avkastningen i utlandsfonder, vilket ytterligare pressar intresset.
Kapitalet söker nya positioner
Samtidigt som breda aktiefonder tappar kapital sker en tydlig rotation.
Sparare väljer i högre grad globalt diversifierade fonder framför rena Sverigefonder.
Utflödena från svenskregistrerade aktiefonder uppgår till närmare 3 miljarder kronor.
I stället söker sig kapital till fonder med både svensk och internationell exponering.
Det visar att spararna inte lämnar aktiemarknaden helt. De justerar risk och spridning.
Energi lockar i orolig tid
Den tydligaste vinnaren i mars är energifonder. Kategorin växer kraftigt, med en organisk tillväxt på över 20 procent.
Bakgrunden är stigande olje- och gaspriser, drivna av ökad geopolitisk spänning. Sparare positionerar sig för att dra nytta av utvecklingen.
Mönstret är välkänt. När energipriserna stiger söker kapitalet sig snabbt till sektorn.
Ett mer defensivt beteende
Sammantaget signalerar utvecklingen en tydlig förändring i sparbeteendet.
Investerare minskar exponeringen mot riskfyllda tillgångar och söker stabilare alternativ.
Även räntefonder med högre risk möter motstånd, medan mer defensiva ränteplaceringar fortsätter att attrahera kapital.
Det handlar inte om panik, utan om anpassning.
När osäkerheten ökar reagerar kapitalet snabbt.
Marsflödena visar att spararna nu prioriterar flexibilitet, riskspridning och möjlighet att agera i ett mer svårbedömt marknadsläge.
