Sparare flyr aktiefonder – miljarder lämnar marknaden

Rörelsen är tydlig. Efter en period av relativt stabilt inflöde vänder nu kapitalet bort från aktiemarknaden.

Samtidigt sker en selektiv omallokering där vissa sektorer fortsatt lockar.

Utvecklingen i mars är en del av ett större skifte. När konflikten i Mellanöstern intensifierades reagerade fondspararna snabbt genom att minska risken i sina portföljer.

En tydlig defensiv rörelse har vuxit fram där kapital lämnar mer volatila tillgångar och istället söker sig till bredare, mer stabila investeringar.

Riskfyllda ränteplaceringar och nischfonder har sålts av till förmån för global exponering och indexlösningar.

Småbolag under fortsatt press

Det är framför allt småbolagsfonder som drabbas.

För åttonde månaden i rad registreras nettoutflöden, denna gång motsvarande 3,4 miljarder kronor.

Utvecklingen speglar en bredare trend.

Småbolag är ofta mer känsliga för räntor och konjunktur, vilket gör dem särskilt utsatta i ett osäkert marknadsläge.

I både Sverige och USA syns samma mönster.

Amerikanska småbolagsfonder har sett betydande uttag, och fondförmögenheten har fallit tillbaka till nivåer som senast noterades 2020.

Valutaförändringar spelar också in. En starkare krona minskar avkastningen i utlandsfonder, vilket ytterligare pressar intresset.