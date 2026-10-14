Space X får köpråd – men nu varnas för växande risker

AI-förvärven ska lyfta Proport – nu är emissionen öppen

Det motsvarar en uppgångspotential på omkring 56 procent från aktiekursen vid analystillfället, rapporterar den amerikanska analyssajten Guru Focus.

Valentini lyfter fram Space X konkurrensfördelar och möjligheterna att växa inom satellitkommunikation och AI.

Kombinationen av raketuppskjutningar och satellitnätverket Starlink ger bolaget en stark position på en marknad med stora tillväxtmöjligheter, menar han.

Starlink stärker bolagets position

Space X genomförde 161 lyckade raketuppskjutningar under 2025. Det kan jämföras med 18 för konkurrenten Rocket Lab, enligt den amerikanska investeringssajten Motley Fool.

Den höga uppskjutningskapaciteten ger bolaget möjlighet att snabbt bygga ut sin satellitinfrastruktur. Det stärker Starlink som erbjuder satellitbaserat internet och hade omkring 12 miljoner abonnenter globalt.

Barclays ser även potential i rymdbaserade datacenter för AI. Space X kan dra nytta av sin tekniska kompetens för att placera avancerad datorkapacitet i omloppsbana.

Marknaden bedöms dock fortfarande befinns sig i ett tidigt skede.