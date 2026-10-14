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Space X får köpråd – men nu varnas för växande risker

Börshandlare följer marknaden medan Elon Musk blickar framåt för Space X. Bild: TT

Barclays ser en uppsida på över 50 procent i Space X och pekar på bolagets unika konkurrensfördelar. Men en färsk analys från Motley Fool varnar för växande AI-investeringar och en värdering som lämnar liten marginal för besvikelser.

Rymdbolaget Space X har fått en köprekommendation från Barclays. Analytikern Anthony Valentini har inlett bevakning av aktien med rekommendationen Overweight och en riktkurs på 254 dollar.

Det motsvarar en uppgångspotential på omkring 56 procent från aktiekursen vid analystillfället, rapporterar den amerikanska analyssajten Guru Focus.

Valentini lyfter fram Space X konkurrensfördelar och möjligheterna att växa inom satellitkommunikation och AI.

Kombinationen av raketuppskjutningar och satellitnätverket Starlink ger bolaget en stark position på en marknad med stora tillväxtmöjligheter, menar han.

Space X genomförde 161 lyckade raketuppskjutningar under 2025. Det kan jämföras med 18 för konkurrenten Rocket Lab, enligt den amerikanska investeringssajten Motley Fool.

Den höga uppskjutningskapaciteten ger bolaget möjlighet att snabbt bygga ut sin satellitinfrastruktur. Det stärker Starlink som erbjuder satellitbaserat internet och hade omkring 12 miljoner abonnenter globalt.

Barclays ser även potential i rymdbaserade datacenter för AI. Space X kan dra nytta av sin tekniska kompetens för att placera avancerad datorkapacitet i omloppsbana.

Marknaden bedöms dock fortfarande befinns sig i ett tidigt skede.

AI-satsningen pressar investeringarna

Men det finns en baksida.

Space X investerade 28,5 miljarder dollar under första halvåret 2026 – en ökning med 309 procent jämfört med motsvarande period året före.

Mer än 80 procent av investeringarna gick till AI-verksamheten. Enligt Motley Fool genererade den delen 3,4 miljarder dollar i intäkter under halvåret.

Det väcker frågor om hur snabbt satsningen kan börja ge tillräcklig avkastning.

Den kraftiga expansionen innebär att Space X behöver fortsätta växa för att motivera kapitalinsatserna. Om intäkterna utvecklas svagare än väntat kan investerarnas tålamod prövas.

Värderingen lämnar liten marginal

Den andra invändningen gäller aktiens pris.

Motley Fool uppger att Space X värderas till omkring 68 gånger omsättningen. Det kan jämföras med ett genomsnitt på mindre än åtta gånger för tekniksektorn.

En så hög värdering innebär att marknaden redan räknar med betydande framtida tillväxt.

Barclays ser stora möjligheter i bolagets konkurrensfördelar. Motley Fool anser däremot att kombinationen av höga investeringar och en ansträngd värdering gör aktien svår att motivera som köp i nuläget.

Läs mer: Space X skakar telekomsektorn – europeiska aktier faller

Christian Ploog

Börs- och finansredaktör. Bevakar börsen, fonder och kapitalmarknad för Realtid och Dagens PS med fokus på vad som driver kurserna och vilka som tjänar på det.

Christian Ploog

Börs- och finansredaktör. Bevakar börsen, fonder och kapitalmarknad för Realtid och Dagens PS med fokus på vad som driver kurserna och vilka som tjänar på det.

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