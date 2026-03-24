Snabbare trend – Europas industrijättar flyttar till Kina

Svårt konkurrera med Kina

I slutändan handlar det dock om pengar för bolagen och där har Europa som bekant svårt att konkurrera med Kinas låga löner och tillverkningskostnader.

Det gör att EU:s industrijättar flyttar till Kina i jakten på tillväxt och lägre kostnader.

Under de senaste åren har en tydlig trend framträtt i den europeiska industrin, där stora företag väljer att flytta produktion och investeringar till Kina och andra delar av Asien. Drivkraften är både ekonomisk och strategisk – lägre kostnader, närhet till växande marknader och snabbare leveranskedjor.

Europas största kemiföretag flyttar till Kina

Ett av de mest uppmärksammade exemplen är tyska BASF, Europas största kemiföretag, som nyligen invigde sitt största produktionskomplex någonsin i Zhanjiang.

ANNONS

Investeringen på nära 9 miljarder euro gör anläggningen till BASF:s tredje största globalt och markerar företagets starka satsning på den kinesiska marknaden, som redan står för ungefär hälften av den globala efterfrågan på kemikalier.

För BASF är Kina en självklarhet i var världens tillväxt kommer finnas framöver.

”Vi förväntar oss att cirka 80 procent av tillväxten inom kemiindustrin kommer att vara koncentrerad till Asien-Stillahavsområdet år 2035”, uppger BASF, enligt tyska Process.

Kina står redan för runt hälften av den globala kemikaliemarknaden och bidrar alltså starkt till tillväxten på plats.

Bolagen drar österut

Men BASF är inte ensamma om att vända blicken mot Kina.

Flera andra europeiska jättebolag har på senare år flyttat delar av produktionen till Kina, med exempel som andra tyska bolag som Volkswagen Group – som tillverkar en betydande del av sina bilar i Kina, och Siemens som har flyttat produktion av elektriska komponenter och automationsteknik till Kina och Indien.

Även Bayer har outsourcat delar av läkemedels- och kemikalietillverkningen till Kina och Indien.

ANNONS

Sverige följer trenden

Svenska bolag har följt den kinesiska trenden. Volvo Cars bygger bilar i Kina via samarbetet med Geely för att komma nära den största bilmarknaden i världen.

Ericsson har flyttat delar av produktionen av nätverksutrustning till Kina för lägre kostnader och närhet till kunder. Atlas Copco och Sandvik producerar verktyg och maskiner i Kina och andra asiatiska länder för att optimera logistiken och möta lokala behov. Electrolux tillverkar vitvaror i Kina och Thailand, för att nämna några exempel.

Tullkrig och Irankrig oroar

BASF-satsningen sker mitt i en geopolitisk osäkerhet där läget har varit spänt mellan Kina och väst. De spänningarna verkar dock bättre i Europas ögon än tullkriget med USA, och osäkerheten som Irankriget medför.

Nu blickar bolagen österut istället för västerut, när Asien har blivit en säker tillväxtmarknad.

ANNONS