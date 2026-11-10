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Börs & Finans

SKF-avknoppning till börsen om tre veckor

SKF siktar på börsnotering av avknoppade fordonsverksamheten i SKF Vertevo till den 1 december. Arkivbild
SKF siktar på börsnotering av avknoppade fordonsverksamheten i SKF Vertevo till den 1 december. Arkivbild Foto: Adam Ihse/TT
Beskedet kommer sedan en extra bolagsstämma den 1 oktober godkänt utdelningen av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget till SKF:s aktieägare.

SKF:s avknoppning SKF Vertevo – med fokus på fordonsindustrin – ska börja handlas på Stockholmsbörsen om tre veckor, tisdag den 1 december, skriver kullagerkoncernen i ett pressmeddelande.

Beskedet kommer sedan en extra bolagsstämma den 1 oktober godkänt utdelningen av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget till SKF:s aktieägare.

”SKF:s styrelse har beslutat att avstämningsdagen ska infalla den 27 november 2026 och första dag för handel i aktierna i SKF Vertevo förväntas infalla den 1 december 2026. Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta aktierna i SKF Vertevo till handel förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls”, skriver SKF.

SKF Vertevo kommer nästa vecka även hålla en kapitalmarknadsdag.

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