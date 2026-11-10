SKF-avknoppning till börsen om tre veckor

Beskedet kommer sedan en extra bolagsstämma den 1 oktober godkänt utdelningen av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget till SKF:s aktieägare.

”SKF:s styrelse har beslutat att avstämningsdagen ska infalla den 27 november 2026 och första dag för handel i aktierna i SKF Vertevo förväntas infalla den 1 december 2026. Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta aktierna i SKF Vertevo till handel förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls”, skriver SKF.

SKF Vertevo kommer nästa vecka även hålla en kapitalmarknadsdag.