SKF-avknoppning till börsen om tre veckor
SKF:s avknoppning SKF Vertevo – med fokus på fordonsindustrin – ska börja handlas på Stockholmsbörsen om tre veckor, tisdag den 1 december, skriver kullagerkoncernen i ett pressmeddelande.
Beskedet kommer sedan en extra bolagsstämma den 1 oktober godkänt utdelningen av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget till SKF:s aktieägare.
”SKF:s styrelse har beslutat att avstämningsdagen ska infalla den 27 november 2026 och första dag för handel i aktierna i SKF Vertevo förväntas infalla den 1 december 2026. Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta aktierna i SKF Vertevo till handel förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls”, skriver SKF.
SKF Vertevo kommer nästa vecka även hålla en kapitalmarknadsdag.