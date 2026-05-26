EY har granskat det handelsstoppade bolaget Train Alliance och funnit flera fel. Nu tvingas man korrigera årsredovisningen.
Skandalbolaget rättar sin årsredovisning – markaffär fanns inte
Det handelsstoppade järnvägsinfrastrukturbolaget Train Alliance rättar nu sina räkenskaper.
Det kommer efter att en extern granskning från revisionsjätten EY identifierat omfattande oegentligheter i bolagets redovisning.
Dessutom har bolaget lämnat in en polisanmälan mot den tidigare vd:n och styrelseledamoten Otto Persson samt begärt kvarstad på tillgångar värda omkring 174 miljoner kronor.
Fortsatte att fakturera hyresgäster
Enligt EY:s utredning har flera avtal kopplade till fastighetsaffärer varit fabricerade. Granskningen omfattade fem fastigheter där fyra bedöms ha varit föremål för falska avtal, skriver Dagens Industri.
Det ska ha lett till betydande fel i bolagets rapportering av försäljningar, intäkter och kostnader under 2025.
Utredningen visar också att Train Alliance fortsatt att fakturera hyresgäster och ta emot hyresbetalningar trots att fastigheterna redan sålts till storägaren Polar Structure.
Samtidigt skickades hyresavier från Polar Structure till Train Alliance avseende de falska avtalen, vilka betalades med bolagets egna medel.
Ska korrigera årsredovisningen
Bolaget uppger nu att redovisningen för 2025 kommer att korrigeras.
De aktuella hyresbetalningarna ska redovisas som ett negativt nettobelopp på omkring 23 miljoner kronor i stället för tidigare redovisade intäkter och kostnader på totalt drygt 60 miljoner kronor.
EY:s granskning har även identifierat en kortfristig placering på 170 miljoner kronor som enligt utredningen inte existerar.
Därtill konstateras att en tidigare redovisad markförsäljning i Hallsberg under fjärde kvartalet 2025 aldrig genomförts.
Har identifierat brister
Den affären hade tidigare bidragit med omkring 40 miljoner kronor i redovisade intäkter och ska nu skrivas ned mot det egna kapitalet.
Enligt EY har brister i bolagsstyrning och intern kontroll bidragit till att oegentligheterna kunnat pågå.
Utredningen pekar bland annat på att roller inom bolaget varit otillräckligt separerade och att tidigare styrelseordföranden haft ett omfattande inflytande över bokföringen.
Train Alliance-aktien stoppades för handel den 2 mars efter att de första misstankarna blivit offentliga. Vid senaste avslut värderades bolaget till omkring 1,6 miljarder kronor, enligt Di.
Läs mer: Spelbolag faller fritt på börsen – döms ut som förlegade. Realtid