Skandalbolaget rättar sin årsredovisning – markaffär fanns inte

Dessutom har bolaget lämnat in en polisanmälan mot den tidigare vd:n och styrelseledamoten Otto Persson samt begärt kvarstad på tillgångar värda omkring 174 miljoner kronor.

Fortsatte att fakturera hyresgäster

Enligt EY:s utredning har flera avtal kopplade till fastighetsaffärer varit fabricerade. Granskningen omfattade fem fastigheter där fyra bedöms ha varit föremål för falska avtal, skriver Dagens Industri.

Det ska ha lett till betydande fel i bolagets rapportering av försäljningar, intäkter och kostnader under 2025.

Utredningen visar också att Train Alliance fortsatt att fakturera hyresgäster och ta emot hyresbetalningar trots att fastigheterna redan sålts till storägaren Polar Structure.

Samtidigt skickades hyresavier från Polar Structure till Train Alliance avseende de falska avtalen, vilka betalades med bolagets egna medel.

Läs mer: Miljardbolagets chef polisanmäld. Dagens PS