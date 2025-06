"Silicon Savannah" – så kan Kenya dra ifrån

Kenyas ekonomi är Östafrikas största och mest diversifierade, med en tillväxt som återhämtat sig snabbt efter pandemin. Under 2023 växte BNP med cirka 5,2 procent, och även om tillväxten dämpades något under 2024 till 4,7 procent, är prognoserna fortsatt positiva med uppskattningsvis 5,3 procent tillväxt under 2025.

Ekonomin stöds av starka sektorer som jordbruk, tjänster och en växande digital ekonomi. Inflationen har sjunkit till omkring 4,5 procent, vilket tillsammans med sjunkande styrräntor – från 13 till 9,75 procent – har öppnat upp för ökad konsumtion och privata investeringar.

En annan viktig faktor för Kenyas ekonomiska stabilitet är de stora summor pengar som skickas hem av kenyaner i utlandet. Remitteringar nådde närmare fem miljarder dollar under 2024 och bidrog till att stärka den kenyanska shillingen med över 20 procent, skriver Reuters.

Trots dessa positiva signaler finns fortsatt strukturella utmaningar, bland annat kopplade till offentlig skuldsättning och politisk turbulens.

Jordbruk fortsatt stort men – tjänster ökar

Kenya har flera tydliga konkurrensfördelar som gör landet attraktivt för investeringar. Jordbrukssektorn är en av de viktigaste tillväxtmotorerna och står för ungefär en femtedel av BNP.

Te, kaffe, grönsaker och blommor är några av de största exportprodukterna och har bidragit till landets positiva handelsbalans. Men Kenya är inte längre bara ett jordbruksland.

Tjänstesektorn – inklusive bankväsende, försäkring, telekom och digitala lösningar – utgör mer än hälften av ekonomin.