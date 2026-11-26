Onödigt höga avgifter kan minska din pension

I måndags återinsattes Jensen Huang som vd för Nvidia, och sedan dess har det gått både uppåt och nedåt på börserna i Asien.

I den inledande torsdagshandeln ökar det japanska Nikkei 225-indexet med 1,4 procent medan det bredare Topix stiger 0,7 procent. Det japanska tekniktunga investeringsbolaget Softbanks aktie klättrar 11 procent, enligt CNBC.

Det Hongkongbaserade Hang Seng plussar 1,8 procent och sydkoreanska Kospi går upp 0,9.

Kinesiska Shenzhen ökar med 0,2 procent och Shanghai är oförändrad.