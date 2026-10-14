Efter beskedet om vd Johan Torgebys omedelbara avgång kommer nästa smäll för SEB. Finansinspektionen höjer bankens kapitalkrav med ytterligare 10 miljarder kronor efter brister i kreditriskmodellerna. Nu växer oron för att aktieägarna går miste om miljardåterköp och extrautdelningar.
SEB rasar på börsen – efter högre kapitalkrav från FI
Förra veckan kom beskedet att SEB:s vd Johan Torgeby lämnar sin post med omedelbar verkan efter nio år. Nu kommer nästa bakslag för Wallenbergarnas storbank.
Finansinspektionen, FI, har beslutat om ett tillfälligt påslag på SEB:s kapitalkrav efter att en granskning visat mer omfattande brister i bankens interna kreditriskmodeller än vad som tidigare varit känt.
Banken hade redan ett påslag på cirka 10 miljarder kronor efter en granskning 2023. Det nya beslutet innebär ytterligare 10 miljarder, vilket lyfter det samlade påslaget till omkring 20 miljarder kronor.
Återköpen hotas
Det stora orosmomentet för aktiemarknaden är hur beslutet påverkar SEB:s möjligheter att föra tillbaka kapital till aktieägarna.
SEB uppger att det nya kravet väntas minska kapitalbufferten med 120 baspunkter. Bankens riskexponeringsbelopp ökar med omkring 150 miljarder kronor när de nya reglerna börjar gälla vid årsskiftet.
Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell bedömer att utrymmet för aktieåterköp i praktiken försvinner tills banken har fått ordning på sina modeller.
Även en extrautdelning nästa år kan behöva strykas.
”Utrymmet för återköp blir ju obefintligt och en extrautdelning kan man också ta bort ur ekvationen fram tills dess att det här släpper”, säger han till EFN.
SEB återköpte aktier för 10 miljarder kronor under 2025, enligt bolagets årsredovidning. Den nuvarande återköpstakten ligger på omkring 5 miljarder kronor per år.
Citis analytiker Shrey Srivastava anser också att förväntningarna på återköpen behöver sänkas väsentligt. Före beskedet räknade analytikerkonsensus med återköp på omkring 13 miljarder kronor under 2027 och 2028.
Det motsvarar cirka 3 procent av bankens börsvärde, skriver Dagens indsutri.
Nytt vd-byte ökar osäkerheten
Finansinspektionens beslut kommer olägligt för SEB. Banken måste nu hantera både bristerna i kreditriskmodellerna och rekryteringen av en ny vd.
Handelsbankens analytiker Martin Ekstedt varnar för att banken kan behöva pausa sina återköpsprogram. Han pekar på att det nya kapitalkravet låser in kapital tills SEB har fått ordning på modellerna.
Även Citis analytiker ser risk för att den förväntade kapitalåterföringen till aktieägarna blir betydligt mindre än marknaden räknat med, skriver Di.
Analytikerna oeniga om kursfallet
SEB-aktien föll över 5 procent under onsdagsförmiddagen. Nedgången kom trots att Handelsbanken strax före FI-beskedet hade höjt sin rekommendation för aktien från neutral till köp.
Arctic Securities analytiker Roy Tilley anser att marknadens reaktion är något överdriven. Han framhåller att SEB har ett bra utgångsläge och kan gynnas av ökad ekonomisk aktivitet i Sverige, även om han anser att aktien är något dyr.
EFN:s börskommentator Jonathan Axelsson pekar däremot på risken för att kapitalåterföringen till aktieägarna påverkas. Han konstaterar att FI-beskedet skapar ytterligare osäkerhet kring en bank som redan står inför ett vd-byte.
SEB själva uppger att banken siktar på att lämna in nya ansökningar om kreditriskmodeller senast under tredje kvartalet 2027. Påslaget är tillfälligt men gäller tills FI har godkänt de modelländringar som krävs.
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