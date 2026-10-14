SEB rasar på börsen – efter högre kapitalkrav från FI

Finansinspektionen, FI, har beslutat om ett tillfälligt påslag på SEB:s kapitalkrav efter att en granskning visat mer omfattande brister i bankens interna kreditriskmodeller än vad som tidigare varit känt.

Banken hade redan ett påslag på cirka 10 miljarder kronor efter en granskning 2023. Det nya beslutet innebär ytterligare 10 miljarder, vilket lyfter det samlade påslaget till omkring 20 miljarder kronor.

Återköpen hotas

Det stora orosmomentet för aktiemarknaden är hur beslutet påverkar SEB:s möjligheter att föra tillbaka kapital till aktieägarna.

SEB uppger att det nya kravet väntas minska kapitalbufferten med 120 baspunkter. Bankens riskexponeringsbelopp ökar med omkring 150 miljarder kronor när de nya reglerna börjar gälla vid årsskiftet.

Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell bedömer att utrymmet för aktieåterköp i praktiken försvinner tills banken har fått ordning på sina modeller.

Även en extrautdelning nästa år kan behöva strykas.

”Utrymmet för återköp blir ju obefintligt och en extrautdelning kan man också ta bort ur ekvationen fram tills dess att det här släpper”, säger han till EFN.

SEB återköpte aktier för 10 miljarder kronor under 2025, enligt bolagets årsredovidning. Den nuvarande återköpstakten ligger på omkring 5 miljarder kronor per år.

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Citis analytiker Shrey Srivastava anser också att förväntningarna på återköpen behöver sänkas väsentligt. Före beskedet räknade analytikerkonsensus med återköp på omkring 13 miljarder kronor under 2027 och 2028.

Det motsvarar cirka 3 procent av bankens börsvärde, skriver Dagens indsutri.