Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Schweiz bankjätte UBS drämmer till med skräll

UBS
UBS vd Sergio Ermotti är förstås nöjd med den schweiziska bankens resultat i Q3. (Foto: Ennio Leanza/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Schweiziska storbanken UBS ökar vinsten med 74 procent för årets tredje kvartal och förklarar vinstlyftet med ”strategiska investeringar”.

UBS vinst under perioden överträffar förväntan hos analytikerna där nettovinsten till aktieägarna uppgick till 2,5 miljarder dollar, berättar amerikanska CNBC.

Ökade intäkter från UBS investment banking-enhet och en upplösning av rättsliga avsättningar bidrog till den kraftiga vinstökningen.

UBS, som är Schweiz största bank, fick för ett par år sedan överta sin inhemska, krisande rival Credit Suisse i akut nödräddning sanktionerad av den schweiziska staten.

Den gigantiska bankintegreringen är komplex och pågår fortfarande.

UBS rapporterade en vinst på 1,43 miljarder dollar under Q3 i fjol och analytikerna räknade med att vinsten i det nu inrapporterade kvartalet skulle landa på 1,85 miljarder dollar.

Så mycket ökar UBS sina intäkter

Det blev som framgår en större vinst än så.

Intäkterna under den aktuella perioden var 12,76 miljarder dollar mot väntade 12,68 miljarder dollar.

Bankens förmögenhetsförvaltning drog in 38 miljarder dollar i nya nettotillgångar under tredje kvartalet.

”Jag är väldigt glad att bredden och kvaliteten på vår diversifierade affärsmodell återigen har levererat mycket starka resultat”, säger UBS vd Sergio Ermotti till CNBC.

Banktoppen berättar för den amerikanska nyhetskanalen att integrationen av Credit Suisse gör framsteg.

Har sparat 10 av 13 miljarder dollar

Den komplicerade processen beräknas vara klar i slutet av nästa år.

UBS har tidigare beslutat om ett sparpaket på 13 miljarder dollar och nu uppges 10 miljarder dollar av dessa kostnadsbesparingar ha nåtts.

Bankbjässen har press på sig från den schweiziska regeringen att öka sina obligatoriska kapitalkrav då den schweiziska staten inte vill se en repris av det som hände med Credit Suisse, vilket drabbade landets skattebetalare och ekonomin i stort.

Gillar inte statens höga kapitalkrav

UBS har opponerat sig mot vad banken anser är en extrem ökning av kapitalkraven.

Hittills i år är aktien i banken upp med över 11 procent.

Bankjätten räknar med ett blygsammare resultat i Q4 än Q3.

Läs även: Tullsmockan sänker skattevänliga Schweiz prognos DagensPS

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

