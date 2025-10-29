Schweiz bankjätte UBS drämmer till med skräll

UBS vinst under perioden överträffar förväntan hos analytikerna där nettovinsten till aktieägarna uppgick till 2,5 miljarder dollar, berättar amerikanska CNBC.

Ökade intäkter från UBS investment banking-enhet och en upplösning av rättsliga avsättningar bidrog till den kraftiga vinstökningen.

UBS, som är Schweiz största bank, fick för ett par år sedan överta sin inhemska, krisande rival Credit Suisse i akut nödräddning sanktionerad av den schweiziska staten.

Den gigantiska bankintegreringen är komplex och pågår fortfarande.

UBS rapporterade en vinst på 1,43 miljarder dollar under Q3 i fjol och analytikerna räknade med att vinsten i det nu inrapporterade kvartalet skulle landa på 1,85 miljarder dollar.

Så mycket ökar UBS sina intäkter

Det blev som framgår en större vinst än så.

Intäkterna under den aktuella perioden var 12,76 miljarder dollar mot väntade 12,68 miljarder dollar.

Bankens förmögenhetsförvaltning drog in 38 miljarder dollar i nya nettotillgångar under tredje kvartalet.

”Jag är väldigt glad att bredden och kvaliteten på vår diversifierade affärsmodell återigen har levererat mycket starka resultat”, säger UBS vd Sergio Ermotti till CNBC.

Banktoppen berättar för den amerikanska nyhetskanalen att integrationen av Credit Suisse gör framsteg.