Storbanken UBS skruvar ned Schweiz ekonomiska utsikter rejält inför 2026 med hänvisningar till Trumps höga strafftullar.
Tullsmockan sänker skattevänliga Schweiz prognos
USA:s tullar på 39 procent mot exportberoende Schweiz kommer att få ihållande effekter, spår den schweiziska bankjätten UBS, berättar Bloomberg.
I stället för att BNP växer 1,2 procent nästa år, som det hette i en tidigare prognos, tror banken att den ekonomiska tillväxte stannar vid 0,9 procent. Detta är justerat för stora sportevenemang.
Missa inte: Efter tullfiaskot – desperata Schweiz flyger till Trump DagensPS
UBS: Då tappar Schweiz mer
Om inte Schweiz lyckas nå en överenskommelse med USA kommer tillväxten att falla med 0,4 procentenheter 2026, befarar UBS analytiker.
Och situationen kan förvärras, varnar de, om arbetslösheten ökar och löneökningarna kommer in svagare.
”Under de kommande kvartalen kommer konsumtionen sannolikt att förbli ekonomins grundpelare”, skriver analytikerna på UBS och tillägger att riskerna mot ekonomin i Schweiz har ”ökat markant”.
Starkt första halvår för alplandet
Enligt en rapport från den schweiziska regeringsmyndigheten, som Bloomberg hänvisar till, fortsatte alplandets ekonomi att expandera under första halvåret.
Tillverkningsindustrin dippade men den nedgången uppges tjänstesektorn ha kompenserat för.
UBS har också, framgår det, höjt sin prognos för landets ekonomi i år och räknar med en tillväxt på 1,3 procent mot den tidigare prognosen om en BNP-ökning på 1 procent.
Läs också: Kyligt i Alperna: Schweiz nästa anhalt för tullkriget DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
