SBB i miljardaffär med norsk fastighetsjätte

Ledande inom samhällsfastigheter

SBB har etablerat sig som en betydande aktör inom fastighetssektorn och blivit en av de ledande spelarna inom samhällsfastigheter i Norden.

Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med inriktning på sektorer som vård, skola, omsorg och samhällsservice.

Vill in på Stockholmsbörsen

PPI har som avsikt att flytta sitt säte till Sverige och etablera sig på Stockholmsbörsen, enligt Di.

”Intäkterna från denna avyttring gör det möjligt för oss att hantera vår skuldprofil effektivt, stärka vår finansiella stabilitet och dra nytta av ett mer gynnsamt finansieringsklimat, vilket ger oss tid att öka värdet på våra tillgångar”, uppger SBB:s vd Leiv Synnes.

Leiv Synnes, vd för fastighetsbolaget SBB. (Foto: Claudio Brescini/TT)

SBB visade upp ett starkt tredje kvartal förra veckan där både hyresintäkterna och driftöverskottet ökade, och aktien steg som ett resultat.

”Vi tror att transaktionsmarknaden kommer bli gradvis bättre och kanske ännu bättre nästa år”, säger Leiv Synnes vidare.

Avyttra samhällsfastigheter

Genom affären kommer SBB nu att avyttra sitt affärsområde inom samhällsfastigheter och genom att överlåta sina tre helägda dotterbolag till PPI “gör SBB det som marknaden vill se”, enligt Synnes, skriver Affärsvärlden vidare.

“Detta är en viktig milstolpe i genomförandet av vår långsiktiga strategi. Genom att segmentera våra tillgångar i fastigheter för utbildning, bostäder och samhälle skapar vi tydligare affärsstrukturer, förbättrar det operativa fokuset och ökar transparensen för investerare och partners.”

