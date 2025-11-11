Dagens PS
SBB i miljardaffär med norsk fastighetsjätte

SBB är i en ny miljardaffär med norska PPI.
SBB är i en ny miljardaffär med norska PPI. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Fastighetsbolaget SBB säljer tre dotterbolag till till norska Public Property Invest, PPI. Samtidigt vill PPI flytta till Stockholmsbörsen.

Värdet på samhällsfastigheterna är 32 miljarder kronor, berättar Privata Affärer och de drygt 700 fastigheterna består av exempelvis kommunhus och skolor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

SBB är huvudägare

SBB är huvudägare i PPI och äger i nuläget runt 34 procent av aktierna, som kommer öka till cirka 40 procent om affären går igenom fullt ut enligt ett pressmeddelande från SBB.

Transaktionen måste dock först godkännas av aktieägarna i både SBB och PPI genom extrastämmor som ser ut att hållas före årsskiftet.

Ledande inom samhällsfastigheter

SBB har etablerat sig som en betydande aktör inom fastighetssektorn och blivit en av de ledande spelarna inom samhällsfastigheter i Norden.

Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med inriktning på sektorer som vård, skola, omsorg och samhällsservice.

Vill in på Stockholmsbörsen

PPI har som avsikt att flytta sitt säte till Sverige och etablera sig på Stockholmsbörsen, enligt Di.

”Intäkterna från denna avyttring gör det möjligt för oss att hantera vår skuldprofil effektivt, stärka vår finansiella stabilitet och dra nytta av ett mer gynnsamt finansieringsklimat, vilket ger oss tid att öka värdet på våra tillgångar”, uppger SBB:s vd Leiv Synnes.

Leiv Synnes, vd för fastighetsbolaget SBB.
Leiv Synnes, vd för fastighetsbolaget SBB. (Foto: Claudio Brescini/TT)

SBB visade upp ett starkt tredje kvartal förra veckan där både hyresintäkterna och driftöverskottet ökade, och aktien steg som ett resultat.

”Vi tror att transaktionsmarknaden kommer bli gradvis bättre och kanske ännu bättre nästa år”, säger Leiv Synnes vidare.

Avyttra samhällsfastigheter

Genom affären kommer SBB nu att avyttra sitt affärsområde inom samhällsfastigheter och genom att överlåta sina tre helägda dotterbolag till PPI “gör SBB det som marknaden vill se”, enligt Synnes, skriver Affärsvärlden vidare.

“Detta är en viktig milstolpe i genomförandet av vår långsiktiga strategi. Genom att segmentera våra tillgångar i fastigheter för utbildning, bostäder och samhälle skapar vi tydligare affärsstrukturer, förbättrar det operativa fokuset och ökar transparensen för investerare och partners.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

