Satsar 20 miljarder men får kritik

Softbank har gått med på att köpa aktier i Intel för 2 miljarder dollar, nära 20 miljarder kronor, i en överraskande affär där Softbank stöttar ett kämpande amerikanskt bolag och samtidigt stärker sina egna ambitioner i chipsektorn.

Japanska Softbank lägger till Intel i sin investeringsportfölj på området, en portfölj som inkluderar Nvidia och Taiwan Semiconductor Manufacturing, och betalar 23 dollar per aktie, en mindre rabatt jämfört med den kurs Intel senast stängde till, rapporterar Bloomberg.

Intel, som emitterar nya aktier till Softbank, steg sedan med mer än 5 procent i efterhandeln, medan Softbank sjönk med 5,4 procent i Tokyo, den största nedgången sedan april.

Softbanks nya vapen i AI-kriget: ”Ser en enorm potential”. Dagens PS

”Svårbedömd investering”

Softbank har länge försökt vara en central aktör inom AI, men har till stor del hamnat på åskådarläktaren. Nu får man snabbt kritik även för Intel-satsningen.

“Det är svårt att se hur mycket denna investering bidrar till vare sig Softbanks värde eller kortsiktiga vinster”, säger Tomoaki Kawasaki, senior analytiker hos Iwaicosmo Securities.

För Intel innebär det Tokyo-baserade företagets stöd ett starkt förtroende för en anrik amerikansk chiptillverkare som kämpat för att förbli relevant inom AI.

Intel vill bli en teknikledare igen efter att ha hamnat bakom TSMC inom kontraktstillverkning av chip och bakom Nvidia inom chipdesign.