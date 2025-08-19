Dagens PS
Satsar 20 miljarder men får kritik

Softbank satsar i Intel men får kritik
Softbanks Masayoshi Son talar, Donald Trump lyssnar i Vita huset. Men efter att Son satsat 2 miljarder dollar borde väl Trump se mindre skeptisk ut? (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Softbank satsar 2 miljarder dollar i Intel men får kritik för att göra investeringen av politiska och inte affärsmässiga skäl.

Softbank har gått med på att köpa aktier i Intel för 2 miljarder dollar, nära 20 miljarder kronor, i en överraskande affär där Softbank stöttar ett kämpande amerikanskt bolag och samtidigt stärker sina egna ambitioner i chipsektorn.

Japanska Softbank lägger till Intel i sin investeringsportfölj på området, en portfölj som inkluderar Nvidia och Taiwan Semiconductor Manufacturing, och betalar 23 dollar per aktie, en mindre rabatt jämfört med den kurs Intel senast stängde till, rapporterar Bloomberg.

Intel, som emitterar nya aktier till Softbank, steg sedan med mer än 5 procent i efterhandeln, medan Softbank sjönk med 5,4 procent i Tokyo, den största nedgången sedan april.

Softbanks nya vapen i AI-kriget: ”Ser en enorm potential”. Dagens PS

”Svårbedömd investering”

Softbank har länge försökt vara en central aktör inom AI, men har till stor del hamnat på åskådarläktaren. Nu får man snabbt kritik även för Intel-satsningen.

“Det är svårt att se hur mycket denna investering bidrar till vare sig Softbanks värde eller kortsiktiga vinster”, säger Tomoaki Kawasaki, senior analytiker hos Iwaicosmo Securities.

För Intel innebär det Tokyo-baserade företagets stöd ett starkt förtroende för en anrik amerikansk chiptillverkare som kämpat för att förbli relevant inom AI.

Intel vill bli en teknikledare igen efter att ha hamnat bakom TSMC inom kontraktstillverkning av chip och bakom Nvidia inom chipdesign.

Träffade Trump för att få stöd

Intels vd Lip-Bu Tan träffade Donald Trump i Vita huset förra veckan för att diskutera vägar för att rädda Intel.

Bolaget har talat med Trump-regimen om en affär som potentiellt skulle göra staten till Intels största finansiär. En andel på 10 procent i bolaget har diskuterats, enligt Bloomberg.

För Softbank innebär köpet av Intel-aktier att man ökar sin närvaro i USA, samtidigt som Japan får ett nytt argument för att pressa USA att sänka sina tullar mot Japan.

Avtalet presenteras samtidigt som några av Asiens största företag, inklusive TSMC och Samsung, upprepar planer på att spendera miljarder dollar på fabriker i USA.

Intels vd Lip-Bu Tan talar. Nu får hans bolag 2 miljarder dollar från Softbank, en investering som kritiseras för att vara politiskt motiverad. (Foto: Chiang Ying-ying/AP-TT)

Politiska skäl oroar marknaden

Samtidigt ger det perspektivet underlag för kritik från ekonomer och analytiker.

Tidpunkten för Softbank Intel-avtal kommer bara dagar efter att Donald Trump mött Intels vd och marknaden menar att aktieköpet är politiskt motiverat.

”Om det är politiskt, då är det inte vinstmotiverat”, säger Amir Anvarzadeh, aktiestrateg för Japan hos Asymmetric Advisors.

”Att investera i Intel för att blidka Trump ses kanske inte som god affär.”

Täta band mellan ledarna

Ytterligare en koppling som lyfts i diskussionerna om avtalet är den mellan Intels vd Lip-Bu Tan och Softbank.

Tan, en veteran inom chipbranschen, har tidigare investerat i startups tillsammans med Softbanks grundare och chef Masayoshi Son.

Tan satt dessutom under ett antal år i Softbanks styrelse som oberoende ledamot tills han avgick 2022.

”Jag uppskattar det förtroende han har visat Intel med denna investering”, säger Tan nu om sin vän Son.

Softbank och Trump kör en repris. Dagens PS

Trög start för USA:s jättesatsning på AI. Realtid

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

