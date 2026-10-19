Sverige etta i EU på kvinnliga chefer – börs-vd:arna står still

EU-snittet ligger på 35,9 procent och Tyskland på 30,3 procent, trots att kvinnor utgör 47,1 procent av de sysselsatta där. I Tyskland hade 569 100 kvinnor och 1,31 miljoner män en chefsposition förra året. Den svenska andelen är densamma som 2024.

Enligt samma Eurostat-data är kvinnornas andel av cheferna i Tyskland 16,8 procentenheter lägre än deras andel av de sysselsatta. I Sverige, där kvinnor är 47,6 procent av de sysselsatta, är skillnaden 3,2 procentenheter.

Störst andel bland mellancheferna

Eurostats chefsbegrepp är brett och omfattar företagsledningen i små och stora bolag, avdelningschefer i stora bolag och chefer i offentlig förvaltning. När Eurostats förra mätning kom i mars, även då med Sverige i topp, visade Svenskt Näringslivs tidning Näringslivet att andelen kvinnor i privat sektor är störst bland funktions- och mellanchefer.

”När man har möjlighet att bygga relevant kompetens ökar också möjligheterna att bli chef”, sa Isabelle Galte Schermer, jämställdhetsexpert på Svenskt Näringsliv, till tidningen.

40 av 364 börsbolag leds av kvinnor

I börsbolagens ledningsgrupper har andelen kvinnor nått rekordnivån 29,6 procent, enligt Andra AP-fondens Kvinnoindex 2026. Till vd-posterna har ökningen inte nått. Indexet räknar 40 kvinnliga vd:ar, lika många som 2025 och 11,0 procent av bolagen. Stiftelsen Allbright har kommit fram till samma andel och konstaterar att den knappt förändrats på fem år.

Det är styrelsen som utser vd, och där har utvecklingen stannat. Andelen kvinnor bland nyvalda ledamöter föll från 36,8 procent 2025 till 27,4 procent under årets stämmosäsong, och av samtliga ledamöter är 35,8 procent kvinnor. Bland storbolagen på Large cap har 54,5 procent av bolagen jämn könsfördelning i styrelsen, mot 62,7 procent förra året.

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Bara 36 bolag, 9,9 procent, har en kvinna som styrelseordförande. Fonden tolkar det som att rekryteringen till styrelserna förändras långsammare än bolagsledningarna. ”Utvecklingen i styrelserna har i praktiken stannat av”, sa Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden, när indexet presenterades i juni.

I de flesta bolag föreslås styrelseledamöterna av valberedningarna, där kvinnorna är 16,8 procent av ledamöterna, och i mer än hälften av valberedningarna finns ingen kvinna alls.

”Om andelen kvinnor bland nyvalda ledamöter ligger kvar på den här nivån blir det svårt att nå en jämn könsfördelning i styrelserna. Det visar hur avgörande valberedningarnas arbete är för utvecklingen”, sa Halvarsson i Andra AP-fondens pressmeddelande om indexet.