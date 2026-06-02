”Det vore rimligt med ett mer normalt säsongsmönster där sommaren blir en lugnare period på börsen, och jag skulle inte utesluta en rekyl runt rapportperioden”.
Aktiechefen tror inte på sol på börsen i sommar
Den något trista sommarprognosen lämnar DNB Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg i en uppdaterad börskommentar.
Läs även: Portföljkampen: ”Dagens PS utklassar index” – Dagens PS
”Flera osäkerhetsfaktorer”
Aktiechefen ser flera skäl till att det inte bara blir strålande solsken i börsgraferna under sommaren.
”Först och främst är startpunkten tuffare – vi kommer vi från en stark period på börsen under våren”, säger han i börskommentaren och utvecklar:
”I år har vi dessutom fler osäkerhetsfaktorer som kan hålla tillbaka marknaden i det korta perspektivet, inte minst på den amerikanska marknaden”.
”Osäkerheten kring avtalsförhandlingarna mellan USA och Iran ser ut att bestå ytterligare en tid och kopplat till det finns en risk för mer negativa effekter från höga energipriser på bolagens Q2- och Q3-resultat än vi såg under första kvartalet”.
”Tror på avvaktande sommarbörs”
Samtidigt skulle ett fredsavtal kunna leda till ett ”lättnadsrally” och Karl Hedberg tror även att AI-aktierna kan fortsätta ralla.
”Så vi har faktorer som kan påverka åt olika håll, men givet de senaste månadernas starka börstrend tror jag på en mer avvaktande sommarbörs”.
Leta efter bolag med ”låg konjunkturkänslighet” och ”rimlig värdering” är aktiechefens råd.
Börsen kan vända upp efter sommaren
Väl tillbaka på andra sidan semestern tror Karl Hedberg dock att det mycket väl kan vara dags för ett nytt lyft på börsen.
”Blickar vi förbi sommaren ser förutsättningarna goda ut för en fortsatt positiv börstrend, så en eventuell sommarrekyl bör ses som ett tillfälligt trendbrott”.
Börsens breda index i Stockholm är hittills upp 4,5 procent i år, men ned runt 2 procent senaste tre månaderna.
Läs även: Grönt ljus för livsavgörande läkemedel? ”Aktien kan lätt dubblas” – Dagens PS