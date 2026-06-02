Gripen F är den tvåsitsiga varianten av Gripen E, och har utvecklats i samarbete med brasiliansk industri. Detta då Brasilien är första köpare av stridsflygplanet. Landets försvarsminister José Múcio fanns också på plats i Linköping vid avtäckandet.
Här avtäcks första Gripen F-planet
Det första Gripen F-planet har visats upp på Saabs anläggning i Linköping, meddelar Saab i ett pressmeddelande.
Gripen F är den tvåsitsiga varianten av Gripen E, och har utvecklats i samarbete med brasiliansk industri. Detta då Brasilien är första köpare av stridsflygplanet. Landets försvarsminister José Múcio fanns också på plats i Linköping vid avtäckandet.
”Utrullningen av Gripen F är en gemensam prestation mellan Saab, brasiliansk industri och det brasilianska flygvapnet, och speglar det djupa förtroende vi har byggt upp tillsammans under många år”, säger Lars Tossman, chef för affärsområde Aeronautics på Saab, i pressmeddelandet.
Redan 2014 fick Saab ett kontrakt för att leverera 36 Gripenplan – 28 Gripen E och åtta tvåsitsiga Gripen F – till brasilianska flygvapnet. Saab har även fått beställningar från Thailand och Colombia på Gripen F.