Här avtäcks första Gripen F-planet

Gripen F är den tvåsitsiga varianten av Gripen E, och har utvecklats i samarbete med brasiliansk industri. Detta då Brasilien är första köpare av stridsflygplanet. Landets försvarsminister José Múcio fanns också på plats i Linköping vid avtäckandet.

Det första Gripen F-planet har visats upp på Saabs anläggning i Linköping, meddelar Saab i ett pressmeddelande.

Gripen F är den tvåsitsiga varianten av Gripen E, och har utvecklats i samarbete med brasiliansk industri. Detta då Brasilien är första köpare av stridsflygplanet. Landets försvarsminister José Múcio fanns också på plats i Linköping vid avtäckandet.