Duktiga på att vara innovativa. Dåliga på att göra affär av patent. Det handlar om Europa. Nu ska ”EPO Technology Dashboard” förändra det.
Så ska Europa vinna innovationsracet
Under 2025 fik EPO, det europeiska patentverket, ta emot mer än 200 000 patentansökningar.
Det är en ny rekordnivå, konstaterar EPO:s chef för patentforskning och policy, Gilles Requena.
EPO-chefen pekar på stark tillväxt inom flera viktiga sektorer. Man har expanderat inom datorteknik med mer än 10 procents ökning av AI-relaterade projekt, 38 procent inom kvantteknik.
Digital kommunikation har levererat 11 procent fler patentansökningar, bland annat relaterade till framtida 6G-tekniker.
”Har hjärnan – måste vinna marknaden”
”Det råder ingen tvekan om att vi i Europa har hjärnan, vi har de akademiska sammanhangen, vi har excellensen, men frågan är hur vi omsätter denna forskning till framgång på marknaden”, frågade Requena retoriskt.
För den globala konkurrensen är stark och alltmer intensiv. Patentaktiviteten från Kina har ökat markant samtidigt som USA fortfarande är den största enskilda källan till patentansökningar i Europa.
Ska ge Europa ett lyft
Nu ska ”EPO Technology Dashboard” ge Europa ett lyft i innovationskapplöpningen.
Det är, i korthet, en global plattform för patentdata, avsedd för regeringar, forskare och investerare.
Syftet är att identifiera nya tekniker tidigt och ge insikter i hur innovation utvecklas inom sektorer och regioner, förklarar EPO.
”Detta är länken mellan vad vi gör som patentverk och den information vi kan samla in som kan hjälpa och stödja beslutsfattare och forskare i labbet att identifiera var vi bör investera och när vi bör stödja”, säger Gilles Requena.
Visa trender i förväg
Technology Dashboard bygger på EPO:s stora datamängd av globala patentansökningar och med en detaljerad bild över innovationstrender.
Utgångspunkten är att patent kan ge en tidig signal om framtida marknadsutvecklingar, ofta år innan produkter når konsumenterna.
Den framåtblickande faktorn är central. För trots sin roll som globalt forskningscentrum har Europa fortsatt svårt att omvandla vetenskapliga framsteg till kommersiell framgång.
”Det handlar om fragmentering och skala”, menar EPO:s president António Campinos och pekar på administrativa bördor som hindrar teknik från att effektivt flyttas från labb till marknad.
Därför tappar Europa, trots ledande ställning i tidig forskning, ofta mark när tekniken ska ta steget till kommersialisering, enligt Euronews.
”Det är den striden man inte vill förlora”, understryker Campinos och påpekar att Europa måste se till att dess forskningsstyrka omsätts i kommersiellt ledarskap.
”Vi vet var problemet ligger. Nu ska vi vara mer entreprenöriella”, instämmer Emmanuelle Ghislain, vd för Pulse Foundation.