Så ska Europa vinna innovationsracet

Nu ska ”EPO Technology Dashboard” ge Europa ett lyft i innovationskapplöpningen.

Det är, i korthet, en global plattform för patentdata, avsedd för regeringar, forskare och investerare.

Syftet är att identifiera nya tekniker tidigt och ge insikter i hur innovation utvecklas inom sektorer och regioner, förklarar EPO.

”Detta är länken mellan vad vi gör som patentverk och den information vi kan samla in som kan hjälpa och stödja beslutsfattare och forskare i labbet att identifiera var vi bör investera och när vi bör stödja”, säger Gilles Requena.

Här är Sverige bäst i världen. Dagens PS

Sverige bäst i världen på immateriella tillgångar och Europa bra på patent men inte på kommersialisering. Nu lanseras ett nytt verktyg. (Foto: Knut Capra Pedersen/PRV)

Visa trender i förväg

Technology Dashboard bygger på EPO:s stora datamängd av globala patentansökningar och med en detaljerad bild över innovationstrender.

Utgångspunkten är att patent kan ge en tidig signal om framtida marknadsutvecklingar, ofta år innan produkter når konsumenterna.

Den framåtblickande faktorn är central. För trots sin roll som globalt forskningscentrum har Europa fortsatt svårt att omvandla vetenskapliga framsteg till kommersiell framgång.

”Det handlar om fragmentering och skala”, menar EPO:s president António Campinos och pekar på administrativa bördor som hindrar teknik från att effektivt flyttas från labb till marknad.

Därför tappar Europa, trots ledande ställning i tidig forskning, ofta mark när tekniken ska ta steget till kommersialisering, enligt Euronews.

”Det är den striden man inte vill förlora”, understryker Campinos och påpekar att Europa måste se till att dess forskningsstyrka omsätts i kommersiellt ledarskap.

”Vi vet var problemet ligger. Nu ska vi vara mer entreprenöriella”, instämmer Emmanuelle Ghislain, vd för Pulse Foundation.

5 238 patent ger Sverige global topprankning. Dagens PS