Nytt avtal blir en vinstaffär för Iran – får sälja olja igen

Avtalet ska fungera som en brygga till mer långsiktiga förhandlingar om Irans kärnenergiprogram och syftar samtidigt till att få ett slut på den senaste tidens konflikt mellan länderna.

Mycket viktig transportled

Enligt dokumentet ska Iran omedelbart få återuppta exporten av råolja och petrokemiska produkter efter att avtalet trätt i kraft, skriver Bloomberg.

USA ska samtidigt häva sin marina blockad mot landet. Parterna åtar sig också att säkerställa att sjöfarten genom Hormuzsundet återgår till normala nivåer inom 30 dagar.

Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja, och störningar där har under våren bidragit till oro på energimarknaderna.

Som en del av uppgörelsen ska USA och regionala partnerländer ta fram en plan för att stödja Irans ekonomiska återhämtning och utveckling. Enligt utkastet omfattar satsningen minst 300 miljarder dollar.

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