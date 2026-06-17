Nytt avtal blir en vinstaffär för Iran – får sälja olja igen

Om avtalet mellan USA och Iran träder i kraft som väntat innebär det en lättnad för den iranska ekonomin. Det framgår av uppgifter från utkastet.
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Iran kan få omfattande ekonomiska lättnader som en del av ett tillfälligt avtal med USA.
Det är åtminstone det som antyds i ett utkast till överenskommelse som väntas undertecknas i Schweiz på fredag.
Avtalet ska fungera som en brygga till mer långsiktiga förhandlingar om Irans kärnenergiprogram och syftar samtidigt till att få ett slut på den senaste tidens konflikt mellan länderna.
Mycket viktig transportled
Enligt dokumentet ska Iran omedelbart få återuppta exporten av råolja och petrokemiska produkter efter att avtalet trätt i kraft, skriver Bloomberg.
USA ska samtidigt häva sin marina blockad mot landet. Parterna åtar sig också att säkerställa att sjöfarten genom Hormuzsundet återgår till normala nivåer inom 30 dagar.
Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja, och störningar där har under våren bidragit till oro på energimarknaderna.
Som en del av uppgörelsen ska USA och regionala partnerländer ta fram en plan för att stödja Irans ekonomiska återhämtning och utveckling. Enligt utkastet omfattar satsningen minst 300 miljarder dollar.
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Syns redan på oljemarknaden
Dokumentet anger även att frysta iranska tillgångar ska göras tillgängliga för landet, men innehåller inga detaljer om när eller hur medlen ska frigöras.
Tecken på en möjlig normalisering har redan börjat synas på oljemarknaden.
Flera Irananknutna oljetankers har enligt fartygsdata ändrat position och börjat röra sig ut från Hormuzsundet och Omanbukten.
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Betydligt billigare olja
Marknadens reaktion har varit tydlig. Brentoljan har fallit kraftigt de senaste dagarna efter förväntningar om att iransk export åter ska nå världsmarknaden och att transporterna genom Hormuzsundet ska kunna återupptas utan störningar.
Uppgifterna bygger på ett utkast till överenskommelsen som ännu inte offentliggjorts av vare sig Washington eller Teheran.
Enligt personer med insyn i processen återstår fortfarande tekniska detaljer att slutföra, vilket innebär att formuleringar i dokumentet kan komma att ändras före undertecknandet.
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