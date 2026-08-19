Ryssar skyndar sig att ta ut pengar – banker har fått likviditetsproblem

Under de två första veckorna i augusti togs motsvarande omkring 3,4 miljarder dollar ut ur det ryska banksystemet, enligt centralbanksdata.

Får problem med likviditeten

Det följer på uttag på 7,3 miljarder dollar i juli och mer än 4,5 miljarder dollar i juni.

Årets totala uttag överstiger redan nivån under det första året efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022, skriver Washington Post.

Utvecklingen skapar likviditetsproblem för vissa banker, som samtidigt pressas av växande kreditförluster efter en statligt driven utlåningsboom till försvarsindustrin.

Bankerna har investerat stora delar av sina tillgångar och får nu svårare att möta efterfrågan när kunder vill ta ut pengar.

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