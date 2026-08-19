Många ryssar litar inte på att pengarna är säkra på landets bankkonton. Därför har man nu börjat plocka ut dem i hög fart, något som kan få stora konsekvenser.
Ryssar skyndar sig att ta ut pengar – banker har fått likviditetsproblem
Ryssar tar ut pengar från landets banker i en allt snabbare takt.
Uttagen har nått rekordnivåer samtidigt som Ukrainas drönarattacker mot rysk infrastruktur ökar och oron växer för att Kreml kan komma att begränsa tillgången till sparade pengar.
Under de två första veckorna i augusti togs motsvarande omkring 3,4 miljarder dollar ut ur det ryska banksystemet, enligt centralbanksdata.
Får problem med likviditeten
Det följer på uttag på 7,3 miljarder dollar i juli och mer än 4,5 miljarder dollar i juni.
Årets totala uttag överstiger redan nivån under det första året efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022, skriver Washington Post.
Utvecklingen skapar likviditetsproblem för vissa banker, som samtidigt pressas av växande kreditförluster efter en statligt driven utlåningsboom till försvarsindustrin.
Bankerna har investerat stora delar av sina tillgångar och får nu svårare att möta efterfrågan när kunder vill ta ut pengar.
Läs mer: Vägrade lämna Ryssland: Nu stäms giganten av sitt eget dotterbolag. Realtid
Svårare att få lån
Även större företag försöker flytta kapital utom räckhåll för ryska myndigheter. Under andra kvartalet fördes mer än 9,4 miljarder dollar ut ur Ryssland, enligt centralbanken.
Kapitalflykten försvårar samtidigt Kremls möjligheter att finansiera kriget genom statlig upplåning.
Finansdepartementet tvingades i juli ställa in planerade obligationsemissioner när bankerna saknade tillräcklig likviditet för att köpa statspapper.
Rysslands budgetunderskott uppgick under januari–juli till 6,46 biljoner rubel, motsvarande omkring 76 miljarder dollar. Det är betydligt mer än regeringens prognos för hela året.
Läs mer: Kriget kostar Ryssland spannmålsexporten. Realtid
Konfiskerar miljarder
Samtidigt har flera ryska miljardärer fått sina tillgångar beslagtagna av staten. Förra året konfiskerades tillgångar värda omkring 51,5 miljarder dollar enligt ryska åklagare.
I juni tog staten över tillgångar värda 7,6 miljarder dollar kopplade till miljardären Vadim Moshkovich.
Den ryska ekonomin har samtidigt bromsat in kraftigt. BNP ökade med 0,3 procent under första halvåret, jämfört med 1,2 procent samma period året innan.
Högre oljepriser har tillfälligt lättat trycket på statsfinanserna. Men olje- och gasintäkterna är fortfarande lägre för årets första sju månader än under samma period i fjol.
Läs mer: USA skriver miljardavtal för att slå sig fri från metallberoendet. Realtid