I åratal har Ryssland försökt knyta närmare band med afrikanska länder. Ett nytt betalsystem med krypto ser ut att vara ytterligare ett steg i den riktningen.
Ryskt betalsystem lanseras i Afrika – för att runda sanktioner
Ryssland har länge haft en närvaro i Afrika och vunnit inflytande på ett sätt som oroat västmakter.
Nu har ett ryskt kryptobaserat betalningssystem lanserats på kontinenten – som ett led i Moskvas strategi att kringgå västvärldens sanktioner.
Nätverket A7 uppges ha etablerat närvaro i flera afrikanska länder, däribland Nigeria och Zimbabwe, samtidigt som rekrytering för ytterligare expansion pågår.
Försöker ta sig runt sanktionerna
Initiativet speglar hur Ryssland försöker bygga alternativa finansiella infrastrukturer efter att ha utestängts från det globala betalningssystemet SWIFT i samband med invasionen av Ukraina.
Genom att använda kryptotillgångar, stablecoins och andra finansiella instrument vill aktörerna bakom systemet möjliggöra internationella transaktioner utanför traditionella kanaler.
Bakom A7 står bland annat den ryske affärsbanken Promsvyazbank samt affärsmannen Ilan Șor, båda föremål för västerländska sanktioner, skriver Financial Times.
Plattformen uppges hantera en betydande andel av rysk utrikeshandel, även om dessa uppgifter är svåra att verifiera oberoende.
Har ökat samarbetet
Expansionen i Afrika sker parallellt med att Ryssland stärker sina politiska och ekonomiska band på kontinenten.
Flera afrikanska länder har ökat handeln med Ryssland, inte minst inom energi, jordbruk och militärt samarbete.
I detta sammanhang framstår alternativa betalningslösningar som en viktig komponent för att underlätta transaktioner i nationella valutor eller via digitala system.
Har ännu inte tagit fart
Trots annonserade etableringar är den faktiska verksamheten fortfarande oklar.
Lokala aktörer inom kryptosektorn i både Nigeria och Zimbabwe uppger begränsad kännedom om plattformen, och dess digitala närvaro är låg.
Det finns även tecken på att vissa satsningar befinner sig i ett tidigt skede eller enbart existerar på planeringsnivå.
Samtidigt visar initiativet hur sanktioner driver fram finansiell innovation och alternativa strukturer.
Vill ha alternativ till dollarn
Flera länder som påverkas av dollardominansen i det globala finanssystemet har visat intresse för lösningar som minskar beroendet av västerländska institutioner.
Rysslands ledning har betonat vikten av att utveckla betalningssystem som är motståndskraftiga mot sanktioner.
Afrika, med växande ekonomier och ökande geopolitisk betydelse, framstår som en central arena i denna strategi, skriver Business Insider Africa.
