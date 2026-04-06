Ryskt betalsystem lanseras i Afrika – för att runda sanktioner

Nätverket A7 uppges ha etablerat närvaro i flera afrikanska länder, däribland Nigeria och Zimbabwe, samtidigt som rekrytering för ytterligare expansion pågår.

Försöker ta sig runt sanktionerna

Initiativet speglar hur Ryssland försöker bygga alternativa finansiella infrastrukturer efter att ha utestängts från det globala betalningssystemet SWIFT i samband med invasionen av Ukraina.

Genom att använda kryptotillgångar, stablecoins och andra finansiella instrument vill aktörerna bakom systemet möjliggöra internationella transaktioner utanför traditionella kanaler.

Bakom A7 står bland annat den ryske affärsbanken Promsvyazbank samt affärsmannen Ilan Șor, båda föremål för västerländska sanktioner, skriver Financial Times.

Plattformen uppges hantera en betydande andel av rysk utrikeshandel, även om dessa uppgifter är svåra att verifiera oberoende.