Uselt facit för aktiva Sverigefonder jämfört med index

Det här står i bjärt kontrast till vad fondförvaltarna basunerar ut. Deras paroll är att aktivt förvaltade fonder är det bästa sättet att spöa index. I själva verket är det tvärtom, det kostar mer än det smakar, skriver Placera som gjort kartläggningen som omfattar 39 fonder.

Fondsiffrorna talar för sig själva

Hela 74 procent av dessa Sverigefonder har presterat sämre än den breda svenska indexfonden SEB Sverige Indexnära A, som följer SIX Portfolio Return Index, SIXPRX, framgår det.

Även i en jämförelse med en annan bred svensk indexfond, Länsförsäkringar Sverige Index, underpresterar de aktivit örvaltade fonderna till 74 procent. Och granskningen visar på samma usla resultat för aktivt förvaltade fonder jämfört med det breda indexet OMXSGI, som enligt Placera gått upp 201 procent på tio år.

Dock med reservation att inga avgifter inkluderas i den utvecklingen som är fallet med de flesta fonder.

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