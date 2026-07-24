Betalar du dyrt i hopp om att få god avkastning från din aktiva Sverigefond? Frågan är om det är värt det.
Uselt facit för aktiva Sverigefonder jämfört med index
En genomgång visar att bara var fjärde Sverigefond slår index. Tre av fyra Sverigefonder har gett lägre avkastning än en bred svensk indexfond de senaste tio åren.
Det här står i bjärt kontrast till vad fondförvaltarna basunerar ut. Deras paroll är att aktivt förvaltade fonder är det bästa sättet att spöa index. I själva verket är det tvärtom, det kostar mer än det smakar, skriver Placera som gjort kartläggningen som omfattar 39 fonder.
Fondsiffrorna talar för sig själva
Hela 74 procent av dessa Sverigefonder har presterat sämre än den breda svenska indexfonden SEB Sverige Indexnära A, som följer SIX Portfolio Return Index, SIXPRX, framgår det.
Även i en jämförelse med en annan bred svensk indexfond, Länsförsäkringar Sverige Index, underpresterar de aktivit örvaltade fonderna till 74 procent. Och granskningen visar på samma usla resultat för aktivt förvaltade fonder jämfört med det breda indexet OMXSGI, som enligt Placera gått upp 201 procent på tio år.
Dock med reservation att inga avgifter inkluderas i den utvecklingen som är fallet med de flesta fonder.
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Vinnare och förlorare på listan
Vidare visar granskningen att den som för tio år sedan investerade 100 000 kronor i SEB Sverige Indexnära i dag kan räkna hem ett värde på 281 000 kronor i fonden.
I snitt uppges fonderna i genomgången ha avkastat 165 procent under perioden, vilket gör att värdet på snittfonden nu uppgår till 265 000 kronor.
Men för Sverigefonder har utvecklingen gått mer än trögt och problemet att överträffa en bred svensk indexfond är uppenbar.
I topp, med klart bäst avkastning, ligger Lancelot Sverige som kan stoltsera med en avkastning på 290 procent under senaste tio åren, vilket är 89 procent bättre än OMXSGI:s index.
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Sverigefonder hamnar i skamvrån
Hack i häl, tvåa på listan, kommer Spiltan Aktiefond Investmentbolag med en uppgång på 289 procent, eller 88 procent bättre än index.
Cliens Sverige, en av Sverigefonderna, har exempelvis tappat över 40 procent mot index under samma tid, och Carnegie Sverigefond har avkastat 21 procent lägre än OMXSGI:s index.
”Värt att notera är att flera fonder i urvalet är småbolagsfonder. Svenska småbolag har underpresterat storbolagen som grupp sedan 2022, vilket drar ner flera av fondernas tiotalssiffror”, påpekar Placera som tagit fram sina siffror med hjälp av Morningstar.
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