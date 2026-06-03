Rival petar Norges rikaste från tronen – "milstolpe"

Torstein Hagen stoltserar i dag med titeln då han enligt Bloombergs uppskattningar är god för 203 miljarder norska kronor, vilket är lika mycket i svenska pengar.

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Varit Norges rikaste i 23 år

Konkurrerande 82-årige skeppsredaren John Fredriksen, som länge innehavt epitetet som Norges rikaste, uppges ruva på en förmögenhet på 172 miljarder kronor.

I 23 år har Fredriksen varit rikaste i Norge och att han inte längre är det betecknas som en milstolpe, det villl säga att maktförhållandet förändrats mellan de två norska miljardärerna.

Forbes konstaterar alltså också att Fredriksen blivit omkörd i förmögenhetsracet. Däremot uppskattar man där att konkurrenten Hagens förmögenhet stannar vid 201,14 miljarder kronor medan Fredriksen beräknas ha 196 miljarder kronor på ”kontot”.

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