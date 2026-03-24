Risk för generationskrig – unga får betala pensionen

Problemet har byggts upp under decennier. Kombinationen av längre livslängd, lägre födelsetal och minskat privat sparande gör att allt färre arbetande ska försörja allt fler pensionärer.

Har höjt pensionsåldern

I både Europa och Storbritannien är redan omkring en femtedel av befolkningen över 65 år, och andelen väntas stiga kraftigt fram till 2050, skriver The Telegraph.

Flera länder har valt att höja pensionsåldern som ett sätt att bromsa kostnadsökningarna.

I Danmark planeras pensionsåldern nå 70 år inom de kommande decennierna, medan Sverige och Finland kopplar pensionsåldern till den förväntade livslängden.

Dessa reformer har genomförts relativt smidigt, med begränsade protester.

I andra delar av Europa har förändringar mött betydligt större motstånd. I Frankrike ledde försök att höja pensionsåldern till omfattande demonstrationer och politisk kris.