Riksbankens dyra guldmiss: sålde precis innan rusningen

Strax efteråt bröt finanskrisen ut och guldpriset sköt i höjden. I dag hade de 59,7 ton som såldes varit värda närmare 69 miljarder kronor. Det motsvarar över 6 000 kronor per svensk.

I stället sitter Riksbanken kvar med en mindre reserv, samtidigt som guldets status och pris stärkts i takt med de täta kriserna. Med senaste årens ständiga prisrekord har Riksbankens sålda guld blivit en allt dyrare miss.

ANNONS

Riksbanken sålde med usel timing

Bakgrunden till försäljningen var Central Bank Gold Agreement (CBGA), ett avtal mellan centralbanker i Europa som reglerade hur mycket guld som fick säljas varje år.

Sverige deltog aktivt i det andra avtalet, CBGA 2 (2005–2009), och sålde då i omgångar: 17 ton 2005, knappt 10 ton 2006 och 2007, följt av ytterligare 23 ton de två sista åren, enligt siffror från World Gold Council.

Ironiskt nog var det just 2009 som centralbanker världen över, med Ryssland i spetsen, började köpa guld igen. Den svenska försäljningen blev därför något av en kontrast mot den globala trenden.

“Det är lätt att vara efterklok. Men samtidigt blev det tydligt att finanskrisen 2008 satte spår i centralbankernas agerande. Plötsligt gick köparna in, medan Sverige redan hade minskat reserven”, säger Michel Rufli, vd på Nordic Gold Trade till Dagens PS.