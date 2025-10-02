Det är en historia som blivit närmast symbolisk för dålig tajming. När Riksbanken under åren 2005–2009 sålde nästan hälften av sitt guld hade priset legat stilla i decennier.
Riksbankens dyra guldmiss: sålde precis innan rusningen
Mest läst i kategorin
Rekord direkt för nya svenska guldgruvan
Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter i borrningarna efter guld vid Stortjärnhobben och utvidgar nu sökandet. 11 juli konstaterade Dagens PS att ”Nu kan guldgruvan bli en guldgruva”. Ett par månader senare konstaterar Lappland guldprospektering att rubriken stämmer. Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, har en guldfyndighet som upptäcktes redan 1997. Lappland guldprospektering provborrade. Totalt 52 …
Hon blåste JPMorgan – döms till sju års fängelse
Ljög för USA:s största bank JPMorgan om antalet användare och lyckades tillskansa sig en bra bit över motsvarande 1,6 miljarder kronor. Bankbjässen gick på lögnen och betalade 175 miljoner dollar, mer än 1,6 miljarder kronor alltså, när startup-kvinnan Charlie Javice for med osanning och påstod att webbplatsen hade fyra miljoner användare. I själva verket rörde …
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Experten: Gör så här när börsen slår rekord
Även om den svenska börsen går lite ljummet 2025 så är USA-index glödheta och slår rekord på rekord vilket smittat av sig på de globala marknaderna som helhet. Dags att sälja av innan eventuella bakslag? Nej tvärtom säger Maria Landeborn, sparekonom och strateg på Danske Bank, baserat på erfarenheter vid tidigare börsrekord. Läs även: Klarna …
AP-fondschefen i hemlig inspelning: "Det här är en takeover"
Sammanslagningen mellan Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden har utvecklats till en infekterad maktkamp den ena fonden ser ut att vilja ta över den andra. Nu avslöjar en läckt videoinspelning att AP2:s vd Eva Halvarsson från början såg processen som en ”takeover” – trots helt andra offentliga uttalanden, rapporterar Dagens industri. När regeringen i januari meddelade …
Strax efteråt bröt finanskrisen ut och guldpriset sköt i höjden. I dag hade de 59,7 ton som såldes varit värda närmare 69 miljarder kronor. Det motsvarar över 6 000 kronor per svensk.
I stället sitter Riksbanken kvar med en mindre reserv, samtidigt som guldets status och pris stärkts i takt med de täta kriserna. Med senaste årens ständiga prisrekord har Riksbankens sålda guld blivit en allt dyrare miss.
Riksbanken sålde med usel timing
Bakgrunden till försäljningen var Central Bank Gold Agreement (CBGA), ett avtal mellan centralbanker i Europa som reglerade hur mycket guld som fick säljas varje år.
Sverige deltog aktivt i det andra avtalet, CBGA 2 (2005–2009), och sålde då i omgångar: 17 ton 2005, knappt 10 ton 2006 och 2007, följt av ytterligare 23 ton de två sista åren, enligt siffror från World Gold Council.
Ironiskt nog var det just 2009 som centralbanker världen över, med Ryssland i spetsen, började köpa guld igen. Den svenska försäljningen blev därför något av en kontrast mot den globala trenden.
“Det är lätt att vara efterklok. Men samtidigt blev det tydligt att finanskrisen 2008 satte spår i centralbankernas agerande. Plötsligt gick köparna in, medan Sverige redan hade minskat reserven”, säger Michel Rufli, vd på Nordic Gold Trade till Dagens PS.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Från 40 till 10 procent
Historiskt har centralbanker haft runt 40 procent av sina valutareserver i guld. När Riksbanken var klar med försäljningen i början av 2010-talet motsvarade guldet bara omkring 10 procent av reserverna.
Utan att ha köpt ett enda gram har dock andelen ökat igen de senaste åren. Skälet är enkelt: guldets pris har rusat. Enligt Rufli har andelen stigit från 15 till 20 procent bara sedan 2024.
Pantsattes av Riksbanken under krisen
Ett mindre känt inslag i guldhistorien är att Riksbanken faktiskt pantsatte delar av reserven under Lehman Brothers-kraschen 2008. Syftet var att tillhandahålla dollar till en svensk storbank som hamnat i en felaktig position. Transaktionen var över på en månad och syns därför inte i den officiella statistiken.
Att guldet fanns placerat utomlands var avgörande – annars hade pantsättningen inte varit möjlig. Det blev en påminnelse om att guldet inte bara är en passiv reserv, utan också kan spela en roll i akuta krislägen.
En lärdom för framtiden
Riksbanken har inte köpt nytt guld sedan försäljningen. I dag är den svenska reserven 125,7 ton, och mycket pekar på att den kommer ligga still. Men händelsen är en påminnelse om hur snabbt marknaderna kan vända och hur dyrt det kan bli att missa rätt ögonblick.
För den som överväger investeringar i guld rekommenderar vi att läsa följande intervju med just Michel Rufli, som höjer ett varningens finger för den som jagar kortsiktiga vinster.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Svenskarnas favoritapp får nya sköna funktioner
Svenskarnas favoritapp Google Maps har fått en rejäl uppdatering. Från att ha varit den självklara guiden för bilförare blir appen nu ännu bättre för alla oss som tar tunnelbanan, cykeln eller helt enkelt går på två ben genom stan. Slut på app-stress med Google Maps Det största lyftet är att du kan söka efter nya …
Musk blir historiens första halvbiljonär – för några timmar
Tesla-chefen Elon Musk skrev historia på onsdagen när han blev den första personen någonsin att uppnå ett nettovärde på över 500 miljarder dollar. Rekordet varade dock endast några timmar. Musks nettovärde nådde kortvarigt 500,1 miljarder dollar (4 682 miljarder kronor) på onsdagseftermiddagen New York-tid, skriver Reuters. Förmögenheten sjönk sedan tillbaka till strax över 499 miljarder dollar …
Hur det smakar? Inte det viktigaste med maten
Vi tycker förstås inte det själva. Men i en del avseenden är svenskar ganska extrema. En ny undersökning kartlägger ett sådant område. I en stor undersökning har mer än 26 000 människor från EU:s 27 medlemsländer fått svara på frågor om sin kunskap och eventuella oro när det gäller livsmedelssäkerhet. Undersökningen handlar om vad man känner …
Svenska guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"
De nya borrresultaten i Stortjärnhobben fick luttrade prospektörer som sett mycket guld att höja på ögonbrynen. Enligt Lappland Guldprospekterings vd Fredrik Johansson kan fyndet bana väg för något historiskt. ”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, säger han till Dagens PS. Bolaget har fått …
Salt från Himalaya – årets dyraste bluff i kryddhyllan
Det finns mattrender som går att förstå. Avokadomackan gav åtminstone en bildvänlig start på dagen. Havremjölken räddade klimatångesten för cappuccinosörplarna. Men salt från Himalaya. Varför ska till och med de små vita kristallerna på köksbordet bli en statussymbol. Enligt Ilse Rauhaniemi, chefsläkare på finska Terveystalo och intervjuad i Ilta-Sanomat, är hela hypen kring trendiga salter …