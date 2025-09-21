Finanschefer varnar för populära lånetrenden: “Ett kasino” 

Private credit – lån som ges utanför de traditionella bankerna – har exploderat de senaste tio åren. Små och medelstora företag lockas av lägre räntor medan pensionsfonder och försäkringsbolag söker högre avkastning än på vanliga obligationer.

Men Oliver Bäte, vd för försäkringsjätten Allianz, ser riskerna.

Han säger till CNBC att den ”okontrollerade” tillväxten i sektorn påminner om ett kasino.

“Pratar om ett kasino”

“Vi pratar om ett kasino som påstås vara något innovativt”, säger Bäte.

”Vi brukade ha en anledning till varför vi ville att banker som lånar ut skulle vara reglerade”, fortsätter han och varnar för att systemrisker kan byggas upp i det tysta.

Bäte pekar särskilt på att private credit-fonder i allt högre grad lånar pengar från banker för att själva kunna låna ut vidare. Det innebär ökad belåning och risk för spridningseffekter om något går fel.

”Ingen förstår var, i slutändan, riskerna hamnar”, säger Bäte och drar en direkt parallell till bolånemarknaden före finanskrisen 2008.

”Vi kommer att få en händelse en dag, och då är frågan: kommer systemet att hålla?”.

