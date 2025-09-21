Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Finanschefer varnar för populära lånetrenden: “Ett kasino” 

Oliver Bäte, vd för försäkringsjätten Allianz säger att den ”okontrollerade” tillväxten i sektorn påminner om ett kasino
Oliver Bäte, vd för försäkringsjätten Allianz säger att den ”okontrollerade” tillväxten i sektorn påminner om ett kasino (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 sep. 2025Publicerad: 21 sep. 2025

En snabbt växande marknad för private credit oroar Europas tyngsta finanschefer. De varnar för att bristen på reglering kan leda till nästa stora finanskris.

Private credit – lån som ges utanför de traditionella bankerna – har exploderat de senaste tio åren. Små och medelstora företag lockas av lägre räntor medan pensionsfonder och försäkringsbolag söker högre avkastning än på vanliga obligationer.

Men Oliver Bäte, vd för försäkringsjätten Allianz, ser riskerna. 

Han säger till CNBC att den ”okontrollerade” tillväxten i sektorn påminner om ett kasino. 

“Pratar om ett kasino” 

“Vi pratar om ett kasino som påstås vara något innovativt”, säger Bäte. 

”Vi brukade ha en anledning till varför vi ville att banker som lånar ut skulle vara reglerade”, fortsätter han och varnar för att systemrisker kan byggas upp i det tysta.

Bäte pekar särskilt på att private credit-fonder i allt högre grad lånar pengar från banker för att själva kunna låna ut vidare. Det innebär ökad belåning och risk för spridningseffekter om något går fel.

”Ingen förstår var, i slutändan, riskerna hamnar”, säger Bäte och drar en direkt parallell till bolånemarknaden före finanskrisen 2008. 

”Vi kommer att få en händelse en dag, och då är frågan: kommer systemet att hålla?”. 

Ett kasino
Oliver Bäte, vd för försäkringsjätten Allianz (Foto: Allianz)
Växande problem bland låntagarna

Samtidigt finns redan tecken på stress. Enligt ratingsbolaget Morningstar DBRS är nästan 30 procent av de företag som använder private credit i finansiella svårigheter. 

Betalningsinställelserna i sektorn steg till över 2,2 procent i juli 2025 – den högsta nivån sedan mätningarna började 2019.

För dessa företag har vinsterna fallit med mer än 25 procent. Om en våg av konkurser skulle slå mot bolagen riskerar smittan att sprida sig till bankerna som finansierat fonderna.

Oro för regleringsglapp

Andra tungviktare delar oron. 

Jérôme Grivet, vice vd för franska storbanken Crédit Agricole, säger att han är ”orolig” över att kreditgivning sker utanför bankerna, där tillsyn och kontroll är svagare. 

“Vi vill undvika att svårigheter påverkar det globala finansiella systemet, särskilt om de kommer från utanför banksystemet”, säger han. 

Men avkastningen lockar

Trots varningarna fortsätter private credit att växa. Avkastningen är ofta mer än en procentenhet högre än för traditionella företagsobligationer.

Enligt Moody’s planerar majoriteten av europeiska försäkringsbolag att öka sin exponering mot private credit, trots riskerna med illikviditet och otydliga risknivåer.

Private credit beskrivs både som en möjlighet och ett hot. Högre vinster lockar kapital, men otydlig riskhantering och svag reglering får flera av Europas tyngsta finanschefer att se likheter med 2008.

FöretagslånLångivareVarning
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

