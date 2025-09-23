Dagens PS
Revolut vill köpa amerikansk bank – satsar miljarder på global dominans

Nikolay Storonsky, vd på Revolut ser hur bolaget bara växer. Snart ännu mer i USA. Foto: Wikimedia Commons / Tomas Oneborg/SvD/TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Den brittiska digitala finansjätten Revolut undersöker möjligheten att köpa en amerikansk bank för att snabba på sin globala expansion. Samtidigt planerar företaget att lansera kreditkort på hemmamarknaden.

Det meddelade företaget under presentationen av sitt nya huvudkontor i Londons finansdistrikt Canary Wharf på tisdagen, skriver Reuters.

Revolut, som är ett av Europas högst värderade fintechbolag, med en planerad värdering på 75 miljarder dollar i en sekundär aktieförsäljning, har redan 65 miljoner kunder. Det är fler än vad HSBC har och siktet är på 100 miljoner till 2027.

Intäkterna är dock fortfarande är en bråkdel av traditionella banker eftersom fokus ligger på konsumenter.

Revolut satsar globalt när Storbritannien dröjer

Revolut fastnar i brittisk byråkrati över banklicens. Investerar i Paris och planerar expansion till Kina och USA.

Revolut vill ha egna banklicenser

Företagets USA-chef Sid Jajodia bekräftade att Revolut överväger att antingen förvärva en amerikansk bank eller ansöka om egen banklicens i USA.

Samtidigt hoppas företaget få en brittisk banklicens innan årets slut. Det skulle göra det möjligt att lansera kreditkort och konsumtionskrediter i hemlandet.

Planerar för global expansion

Över de kommande fem åren planerar Revolut att investera totalt 13 miljarder dollar i global expansion. Varav 4 miljarder ska gå till Storbritannien.

Detta kan jämföras med företagets totala globala intäkter på 3,1 miljarder pund (cirka 39,12 miljarder kronor) under 2024, vilket visar den ambitiösa tillväxtplanen.

Revolut Business har passerat 1 miljard dollar i årlig intäkt. Bolaget expanderar med nya licenser i Latinamerika, Asien, Afrika och Mellanöstern, skriver Finwire. Bolaget planerar även satsningar vid sin hubb i Frankrike.

Utöver detta planerar man lansering som bank i Mexiko nästa år. Samtidigt har man pågående etableringar i Colombia och Argentina.

På andra sidan världen i Indien har Revolut fått betalningslicens och just nu bygger man ett tekniknav i Filippingerna.

I Afrika startar expansionen i Sydafrika, medan en betalningslicens nyligen beviljats i Förenade Arabemiraten. I Europa satsar man på filialer i Belgien och Portugal under 2025.

Johan Colliander
