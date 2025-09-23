Den brittiska digitala finansjätten Revolut undersöker möjligheten att köpa en amerikansk bank för att snabba på sin globala expansion. Samtidigt planerar företaget att lansera kreditkort på hemmamarknaden.
Revolut vill köpa amerikansk bank – satsar miljarder på global dominans
Mest läst i kategorin
Kryptovalutor för flera miljarder upp i rök
Under måndagen har spekulanter i kryptovalutor fått se optimistiska satsningar på 1,5 miljarder dollar, cirka 14 miljarder kronor, utraderas på marknaden. Bloomberg rapporterar om de hausseartade satsningarna som utplånats, vilket resulterat i en kraftig utförsäljning av kryptovalutor som bland annat fått Ether att rasa. Även andra kryptovalutor dras med i fallet men Ether hade backat …
Swedbank ser chans till kursdubbling i kraschade aktien
Spelbolaget Stillfronts aktie har tappat kraftigt de senaste åren – men nu ser Swedbank tecken på ett möjligt trendbrott. ”Marknaden prissätter en kollaps som vi inte ser framför oss,” säger bankens analytiker Rasmus Engberg och höjer prognoserna inför Q3 där han pekar på både förbättrad intäktstrend och stabilt kassaflöde. Läs även: Aktiespararna om Investors jätte: …
Aktiespararna om Investors jätte: "Utmärkt köptillfälle"
”Sedan han tillträdde som vd den 1:a oktober 2012 har aktiekursen stigit med nära 500 procent ex utdelningar, dubbelt upp mot OMXS30”, skriver Aktiespararna om ett av Investors kärninnehav. Trots den starka utvecklingen för aktien så ser intresseorganisationens expert Lars Frick positiv till att köpa mer på dagens nivå. Läs även: Hopp om islossning för …
Nu avslöjas Europas dolda arbetslöshet – Sverige i topp
Den officiella arbetslösheten ger inte hela bilden. När man räknar in personer som egentligen kan och vill arbeta, men som av olika skäl inte klassas som arbetslösa, blir statistiken en helt annan. Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 6,2 procent i juli, ned från 6,3 procent i juni, enligt statistikbyrån Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten …
Svenska Saab landar tyskt kontrakt på miljarder
Tyskland har för avsikt att tilldela försvarskoncernerna Saab och Northrop Grumman ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro. Företagen ska utrusta Tysklands Eurofighter-flotta så att avancerade robotar kan användas i syfte att upptäcka och förstöra markbaserade luftförsvarssyftem. Det här rapporterar Bloomberg och uppger att kontraktet kan öppna för möjligheten till ett samarbete mellan Tyskland och Sverige …
Det meddelade företaget under presentationen av sitt nya huvudkontor i Londons finansdistrikt Canary Wharf på tisdagen, skriver Reuters.
Revolut, som är ett av Europas högst värderade fintechbolag, med en planerad värdering på 75 miljarder dollar i en sekundär aktieförsäljning, har redan 65 miljoner kunder. Det är fler än vad HSBC har och siktet är på 100 miljoner till 2027.
Intäkterna är dock fortfarande är en bråkdel av traditionella banker eftersom fokus ligger på konsumenter.
Revolut satsar globalt när Storbritannien dröjer
Revolut fastnar i brittisk byråkrati över banklicens. Investerar i Paris och planerar expansion till Kina och USA.
Revolut vill ha egna banklicenser
Företagets USA-chef Sid Jajodia bekräftade att Revolut överväger att antingen förvärva en amerikansk bank eller ansöka om egen banklicens i USA.
Missa inte:
Myndighet granskar Revolut för vilseledande marknadsföring. Dagens PS
Samtidigt hoppas företaget få en brittisk banklicens innan årets slut. Det skulle göra det möjligt att lansera kreditkort och konsumtionskrediter i hemlandet.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Planerar för global expansion
Över de kommande fem åren planerar Revolut att investera totalt 13 miljarder dollar i global expansion. Varav 4 miljarder ska gå till Storbritannien.
Detta kan jämföras med företagets totala globala intäkter på 3,1 miljarder pund (cirka 39,12 miljarder kronor) under 2024, vilket visar den ambitiösa tillväxtplanen.
Revolut Business har passerat 1 miljard dollar i årlig intäkt. Bolaget expanderar med nya licenser i Latinamerika, Asien, Afrika och Mellanöstern, skriver Finwire. Bolaget planerar även satsningar vid sin hubb i Frankrike.
Läs även:
Klarna lanserar nytt betalkort – tar upp kampen med banker. E55
Utöver detta planerar man lansering som bank i Mexiko nästa år. Samtidigt har man pågående etableringar i Colombia och Argentina.
På andra sidan världen i Indien har Revolut fått betalningslicens och just nu bygger man ett tekniknav i Filippingerna.
I Afrika startar expansionen i Sydafrika, medan en betalningslicens nyligen beviljats i Förenade Arabemiraten. I Europa satsar man på filialer i Belgien och Portugal under 2025.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Fängelsedömd tränare tvättade pengar
Att en fotbollstränare använder sig av en målvakt är, normalt, inte ovanligt. Men i det här fallet slutade det i rätten och fängelse. Det är Hem & Hyra som nu avslöjar hela historien kring den tidigare allsvenske fotbollstränaren och hans ekonomiska brottslighet. Tränaren har haft flera uppdrag på toppnivå, men har på sistone fått ägna …
Rolls-Royce mot GE – kampen om svensk kärnkraft
Två globala jättar gör upp om framtidens kärnkraft i Sverige. Rolls-Royce och GE slåss om miljardkontraktet vid Ringhals. Sverige står inför ett av sina största energibeslut på decennier. Två reaktortekniker tävlar om att bli framtidens kärnkraft, men samtidigt vill svenskarna inte öppna plånboken för att betala notan. Missa inte: Här byggs världens högsta vindkraftverk. Dagens …
Göteborg kokar – här är fem nya krogar du inte får missa
Göteborgs krogscen bubblar som aldrig förr. Nya restauranger öppnar i rasande takt och det gäller att hänga med för att inte hamna efter på nästa middagsdejt. Vi har gått igenom recensioner, guider och topplistor från de mest trovärdiga källorna och rangordnat de fem hetaste nyöppningarna just nu. Från tacos på Linné till italienskt i Dicksonska …
Tyskland vänder ryggen åt USA i upprustning värt 900 miljarder
Europeiska vapentillverkare från ThyssenKrupp till BAE Systems står att vinna mest på Tysklands massiva försvarssatsning. Samtidigt stängs amerikanska företag ute från historiska kontrakt. Tyskland förbereder sig för en omfattande militär upprustning. Denna satsning prioriterar europeisk industri framför amerikanska vapenleverantörer. Detta är en tydlig förändring från landets tidigare "Köp amerikanskt"-strategi. Det visar både interna upphandlingsdokument och …
Revolut vill köpa amerikansk bank – satsar miljarder på global dominans
Den brittiska digitala finansjätten Revolut undersöker möjligheten att köpa en amerikansk bank för att snabba på sin globala expansion. Samtidigt planerar företaget att lansera kreditkort på hemmamarknaden. Det meddelade företaget under presentationen av sitt nya huvudkontor i Londons finansdistrikt Canary Wharf på tisdagen, skriver Reuters. Revolut, som är ett av Europas högst värderade fintechbolag, med …