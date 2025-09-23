Revolut vill köpa amerikansk bank – satsar miljarder på global dominans

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Det meddelade företaget under presentationen av sitt nya huvudkontor i Londons finansdistrikt Canary Wharf på tisdagen, skriver Reuters.

Revolut, som är ett av Europas högst värderade fintechbolag, med en planerad värdering på 75 miljarder dollar i en sekundär aktieförsäljning, har redan 65 miljoner kunder. Det är fler än vad HSBC har och siktet är på 100 miljoner till 2027.

Intäkterna är dock fortfarande är en bråkdel av traditionella banker eftersom fokus ligger på konsumenter.

Revolut vill ha egna banklicenser

Företagets USA-chef Sid Jajodia bekräftade att Revolut överväger att antingen förvärva en amerikansk bank eller ansöka om egen banklicens i USA.

Samtidigt hoppas företaget få en brittisk banklicens innan årets slut. Det skulle göra det möjligt att lansera kreditkort och konsumtionskrediter i hemlandet.