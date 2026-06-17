Reinfeldt går in i AI-bolag med grundare från svensk miljardexit

AI:n svarar på frågor och pekar alltid ut exakt källa. Kunderna finns redan bland fackförbund, myndigheter, företag och partikanslier, en marknad där bevakning av politik och offentliga beslut har blivit en betalprodukt.

Därför är just Reinfeldt rätt

Reinfeldt var EU:s roterande rådsordförande 2009 och kan unionens maskineri inifrån, samma maskineri som Veras EU-data ska tolka. Efter politiken ledde han transparensorganet EITI och var rådgivare åt Nordic Capital och Bank of America.

Få svenskar kombinerar publika dokument, EU och riskkapital lika tätt.

Pengarna är poängen

Någon kapitalrunda är inte offentliggjord, men uppställningen är en lärobok i hur en runda förbereds. Medgrundaren Viktor Qvarfordt kommer från Sana, som såldes till Workday för 1,1 miljarder dollar. Dessutom jagar kapital nu svenska AI-bolag hårdare än på länge.

En före detta statsminister med Nordic Capital i ryggraden sänker tröskeln till varje investerarmöte. Reinfeldt stärker förtroendet för bolaget givet sitt namn och sin kunskap, något bolaget behöver i och med att de blivit ifrågasatta offentligt tidigare gällande trovärdigheten i sina analyser av medier på höger- och vänsterskalan.

PS analys

Reinfeldt löser tre problem samtidigt: EU-tyngd, en transparensberättelse och en gräddfil till kapitalet. Rekryteringen är inte enbart positiv. Samma namn som stärker trovärdigheten hos en kundgrupp kan väcka frågor hos en annan.

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