Tillfällig uppgång för olja – experter ser nya prisras

OPEC pumpar – och USA vill ha lägre pris på olja

OPEC+ har dessutom börjat öka produktionen, i stället för att strypa utbudet som man gjort i flera år. Det sker samtidigt som USA:s regering öppet säger att man vill se lägre oljepriser – även om det skadar vinsterna för landets egen oljeindustri.

Resultatet? En marknad som riskerar att översvämmas vilket förstås innebär kraftigt sänkta priser.

Banker varnar för prisras

JP Morgan och Goldman Sachs hör till de banker som sänkt sina prognoser för 2025. De räknar nu med att WTI-oljan landar runt 60 dollar fatet – men i ett sämre scenario kan priset pressas under 50 dollar, rapporterar Oilprice.com. Det kan hända om ekonomin bromsar in kraftigare än väntat, samtidigt som OPEC fortsätter ösa ut olja.

Enligt Internationella energiorganet växer oljeutbudet just nu snabbare än efterfrågan. Och om den trenden håller i sig står vi säkerligen inför nya prisras redan i år.

Sannolik tillbakagång för olja

Även om mycket talar för ett lägre pris på olja så är kräver ett WTI-ras under 50 dollar en hel del motgångar på marknaden. Fortsatt hög produktion och kraftigt dämpad efterfrågan, som under priskriget mellan OPEC+ och USA under mitten av förra decenniet.

Mer troligt är ett mellanscenario, där priserna på ojla är betydligt lägre än i dag. IEA har en prognos för priser mellan 55 och 65 dollar under resten av 2025.

