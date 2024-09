Saudiarabien gör storförlust – oljepriset för lågt

Saudiarabien producerar ett fat olja för bara 10 dollar, och då oljepriset under lång tid har pendlat runt 100 dollar har det gett ett fint klirr i kassan med den stora oljeexporten. 75 procent av statskassans intäkter i landet kommer från oljeexporten.

Vision 2030 kostar på

Men samtidigt har landet stora utgifter i kronprins Mohammed bin Salmans Vision 2030, som är tänkt att modernisera landet och minska beroendet av oljan.

Då utgifterna ökat samtidigt som oljepriset har fallit så går Saudiarabien just nu rejält back.

Internationella valutafonden beräknade i maj 2023 landets fiscal breakeven oil price (FBOP) och kom fram till att oljepriset behövde ligga på 80,90 dollar på fat för att Saudiarabien skulle gå plus minus noll. I den senaste beräkningen från april i år var siffran 96,20 dollar per fat för 2024. Det är 32 procent högre än det nuvarande råoljepriset, riktmärket Brent-olja kostar i skrivande stund drygt 73 dollar per fat.