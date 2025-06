Silver på väg in i en guldålder? Så tar du rygg som investerare

Solceller driver efterfrågan

När Eric Strand, förvaltare på den svenska fonden AUAG inriktad på guld och silver, intervjuades av Dagens PS i höstas var han inne på samma spår;

“En stark faktor som talar för silver är att guld:silver-ration normalt rör sig mot 30:1 under en mogen bullmarknad för ädelmetaller. Under den kommande cykeln tror vi att denna ration kan närma sig den naturliga förekomsten på 16:1 eller till och med bli ännu lägre”, sa han.

Men det är framförallt silvrets industriella användning som gör metallen intressant just nu hävdar Dominic Frisby. Runt 60 procent av världens silver används i industriella tillämpningar – i allt från solpaneler till antibakteriella ytor och batteriteknik.

“The US is about to be hit with 33 million photovoltaic (PV) solar panels by 2030 – one million tonnes”, skriver Frisby och hänvisar till den våg av solenergiinstallationer som väntas i Nordamerika.

ETF:er och gruvbolag – så kan du investera

Frisby lyfter flera alternativ för den som vill ha exponering mot silver.

Den enklaste vägen är via en ETF som Global X Silver Miners ETF eller US-listed Amplify ETF Trust Junior Silver Miners ETF skriver han. Dessa har båda stigit runt 47 procent i år och ger bred exponering mot silvergruvor – både stora och små.

Men det är i de mindre bolagen som de stora rörelserna kan finnas menar experten.

Enligt Frisby finns det exempelvis stor potential i Comstock Lode , som kombinerar silveråtervinning med biobränsleproduktion i Nevada. “If it gets its solar-panel recycling business working, it will become the biggest silver producer in Nevada, perhaps even the entire US,” skriver han.

Ett annat exempel är Sierra Madre Silver and Gold, som nyligen börjat producera cirka 500 ton malm per dag och förväntas öka detta till 1 000 ton per dag under året.

Aktien har fördubblats på ett år och handlas nu kring 0,25 kanadadollar.

Analytikerkåren är också med på tåget. “A number of analysts have placed targets of C$1.10–C$1.30 on the stock,” skriver Frisby.

