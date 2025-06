Så förväntas oljepriset utvecklas i år och 2026

På lördagen tillkännagav de åtta nyckelmedlemmarna i kartellen, som frivilligt hade minskat produktionen i november 2023, att de för fjärde gången i rad skulle återta dessa minskningar.

Bankerna har olika syn på oljeproduktionen

“Med det senaste tillkännagivandet finns det få tecken på att takten i kvotökningarna saktar ner. Högre kvoter kommer sannolikt att skapa utrymme för ökad produktion i Saudiarabien, och i viss mån i Kuwait och Algeriet. Vi förväntar oss dock inte att kvotökningarna kommer att leda till motsvarande produktionsökningar för resten av ‘G8’-gruppen”, skriver analytikerna på Morgan Stanley i en anteckning, uppger Bloomberg.

Goldman Sachs har en annan syn på hur länge till som Opec+ förväntas hålla kvar sina produktionsökningar av oljan.

Goldman bedömer att produktionsökningarna bara håller i sig en månad till från Opec+-länderna.

Tror på ett överflöd av olja senare i år

Senare under året kommer det bli ett överflöd på olja, tror båda bankerna som behåller sina prisprognoser.

Morgan Stanley har svårt att se att produktionsökningarna kommer att matcha de högre målen på grund av, som det heter, en “klyfta mellan kvot och produktion”.

Medan Morgan Stanleys analytiker ser framför sig en total minskning av 2,2 miljoner fat per dag från kartellen fram till oktober uppskattar Goldman Sachs analytiker att det rör sig om en 411 000 fat per dag i produktionsökning, det vill säga för juli månad.

Starka oljepriser att vänta på kort sikt

“Kartellen pumpade bara upp cirka två tredjedelar av den angivna ökningen i maj, och disjunktionen förväntas bara fortsätta i juni och juli, sade analytikerna. Det kommer att avta till i genomsnitt bara cirka 50 000 fat per dag stegvis under resten av året”, konstaterar Bloomberg.

Priserna på olja förväntas bli starka på kort sikt och från raffinaderierna spås efterfrågan bli hög säsongsmässigt.

Under årets sista kvartal räknar Morgan Stanleys experter på att Brent-terminerna ligger på 57,50 dollar per fat för att sedan sjunka tillbaka något till 55 dollar per fat under första halvåret 2026.

