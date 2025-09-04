Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Prognos: Då kan guldpriset få fnatt – på riktigt

guldpris
Guldpriset har potential att inom en snar framtid nå motsvarande 47 150 kronor per uns, tror Goldman Sachs. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Skulle det här scenariot bli verklighet kan guldpriset studsa upp till nästan 5 000 dollar per uns, över 47 000 kronor, enligt Goldman Sachs.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Om hårt pressade Federal Reserves trovärdighet skadas och investerare vänder sig i högre utsträckning mot guld kan guldpriset rusa till nästan 5 000 dollar, vilket motsvarar 47 150 kronor.

Det skriver Bloomberg.

ANNONS

Så tänker proffsen om guldpriset

”Ett scenario där Feds oberoende skadas skulle sannolikt leda till högre inflation, lägre aktie- och långfristiga obligationspriser och en urholkning av dollarns status som reservvaluta”, menar Goldmans analytiker, berättar nyhetsbyrån.

Fed är som bekant under attack från Vita huset. President Trump anser att den amerikanska centralbanken inte gör sitt jobb med räntan och han har inte bara kallat Fed-chefen Jerome Powell för ”dumskalle” utan nyligen också försökt avsätta en Fed-topp.

Goldman Sachs väger in den institutionella turbulensen i sin prognos, där guldpriset ökar till 4 000 dollar per uns i mitten av 2026, drygt 37 700 kronor, för att sedan stiga till 4 500 dollar, närmare 42 500 kronor, och därefter till nästan 5 000 dollar, 47 150 kronor.

Händer detta blir det jackpot

Det räcker att investerarna tar 1 procent av sin exponering mot den amerikanska statsobligationsmarknaden och flyttar över till guld för att guldpriset ska nå dessa nivåer, bedömer Goldman Sachs, enligt Bloomberg.

Tidigare i veckan steg guldpriset till nya rekordnivåer och guldtackor är en av de råvaror som gått bäst i år.

ANNONS

”Som ett resultat av detta är guld fortfarande vår högsta övertygande långa rekommendation inom råvaruhandeln”, skriver Goldman Sachs analytiker.

Läs mer: Nu rusar guldpriset till nya rekordnivåer DagensPS

Läs även: Svag dollar lyfter guldpriset till nytt rekord Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AnalysFederal ReserveGoldman SachsGuldprisPrognosVita huset
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS