Prognos: Då kan guldpriset få fnatt – på riktigt

Om hårt pressade Federal Reserves trovärdighet skadas och investerare vänder sig i högre utsträckning mot guld kan guldpriset rusa till nästan 5 000 dollar, vilket motsvarar 47 150 kronor.

Det skriver Bloomberg.

Så tänker proffsen om guldpriset

”Ett scenario där Feds oberoende skadas skulle sannolikt leda till högre inflation, lägre aktie- och långfristiga obligationspriser och en urholkning av dollarns status som reservvaluta”, menar Goldmans analytiker, berättar nyhetsbyrån.

Fed är som bekant under attack från Vita huset. President Trump anser att den amerikanska centralbanken inte gör sitt jobb med räntan och han har inte bara kallat Fed-chefen Jerome Powell för ”dumskalle” utan nyligen också försökt avsätta en Fed-topp.

Goldman Sachs väger in den institutionella turbulensen i sin prognos, där guldpriset ökar till 4 000 dollar per uns i mitten av 2026, drygt 37 700 kronor, för att sedan stiga till 4 500 dollar, närmare 42 500 kronor, och därefter till nästan 5 000 dollar, 47 150 kronor.

Händer detta blir det jackpot

Det räcker att investerarna tar 1 procent av sin exponering mot den amerikanska statsobligationsmarknaden och flyttar över till guld för att guldpriset ska nå dessa nivåer, bedömer Goldman Sachs, enligt Bloomberg.

Tidigare i veckan steg guldpriset till nya rekordnivåer och guldtackor är en av de råvaror som gått bäst i år.

”Som ett resultat av detta är guld fortfarande vår högsta övertygande långa rekommendation inom råvaruhandeln”, skriver Goldman Sachs analytiker.

